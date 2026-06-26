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Perdió la vida para salvar a nuestra hija de un año: futbolista Héctor Bello confirma la muerte de su esposa tras el terremoto en Venezuela

Los terremotos, de magnitudes 7.2 y 7.5, fueron reportados por el Servicio Geológico de Estados Unidos. Este evento sísmico es considerado uno de los más fuertes en Venezuela en más de un siglo.

Bello compartió su dolor en redes sociales y agradeció el apoyo recibido. La niña fue rescatada con vida entre los escombros tras los intensos movimientos sísmicos.
Bello compartió su dolor en redes sociales y agradeció el apoyo recibido. La niña fue rescatada con vida entre los escombros tras los intensos movimientos sísmicos. | Foto: Instagram
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El futbolista venezolano Héctor Bello confirmó la muerte de su esposa, Andrea, tras los terremotos reportados el 24 de junio en Venezuela. El jugador compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó el dolor por la pérdida de la madre de su hija de un año y aseguró que falleció mientras protegía a la menor durante el colapso de una estructura.

De acuerdo con información difundida por medios locales, el hecho ocurrió en el estado de La Guaira, luego de los dos sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 ocurridos con apenas un minuto de diferencia. Equipos de emergencia recuperaron el cuerpo de la mujer entre los escombros, mientras que la niña logró sobrevivir.

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Fotografías compartidas por el futbolista Hector Bello tras la repentina muerte de su esposa. | Foto: Instagram

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Héctor Bello confirmó el fallecimiento de su esposa con un emotivo mensaje

El jugador del Marítimo de La Guaira informó la noticia mediante varias publicaciones en sus historias de Instagram. En ellas recordó a su esposa con fotografías familiares y compartió un mensaje en el que lamentó no haber estado presente al momento del accidente.

Entre sus palabras, expresó la dificultad que enfrentará para explicar a su hija la muerte de su madre. También agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de amigos, familiares y seguidores, quienes enviaron mensajes de condolencias tras conocerse la tragedia.

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Medios locales reportan que la mujer protegió a su hija durante el colapso

Según reportaron La Prensa de Monagas y Primera Edición, Andrea habría utilizado su cuerpo para resguardar a su hija de un año cuando la estructura donde se encontraban colapsó a consecuencia de los fuertes movimientos sísmicos. La menor fue rescatada con vida por los equipos de emergencia.

Los terremotos ocurrieron la tarde del 24 de junio y alcanzaron magnitudes de 7.2 y 7.5, de acuerdo con los reportes oficiales. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) señaló que el sismo de mayor intensidad figura entre los más fuertes reportados en Venezuela en más de un siglo.

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