China lanzó el innovador inodoro móvil Xiaoban en la 'Exposición Internacional de Atención a Personas Mayores' en Shanghái. | Foto: OTOFOOTAGE/mejorada con IA

China lanzó el innovador inodoro móvil Xiaoban en la 'Exposición Internacional de Atención a Personas Mayores' en Shanghái. | Foto: OTOFOOTAGE/mejorada con IA

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China presentó durante la 'Exposición Internacional de Atención a Personas Mayores, Productos Auxiliares y Medicina de Rehabilitación' de Shanghái un novedoso sistema sanitario que se traslada de manera autónoma por habitaciones y pasillos. Ese equipo, denominado Xiaoban, es una creación de Yueban, la marca de tecnología accesible que pertenece a la firma asiática Topband. El dispositivo ofrece una solución directa para aquellos pacientes que no logran trasladarse con facilidad hacia el baño.

La propuesta incorpora la navegación robótica a una de las actividades más íntimas del cuidado cotidiano, según explicaron los desarrolladores del proyecto. Con un precio minorista fijado en 28.999 yuanes (aproximadamente US$4.300), el artefacto busca insertarse inicialmente en hogares, residencias geriátricas y centros de rehabilitación que requieren herramientas especializadas para usuarios con dificultades de desplazamiento.

¿Qué tecnología utiliza el inodoro robotizado Xiaoban para moverse de forma autónoma?

El inodoro móvil Xiaoban acude al llamado del usuario mediante un mando a distancia o por comandos de voz sin conexión a internet. Según reporta Economic Daily de China, el dispositivo integra un chip de inteligencia artificial, sensores láser, Lidar y detectores de desniveles para esquivar obstáculos y evitar caídas. Para garantizar la privacidad absoluta en dormitorios y áreas de cuidado, el fabricante prescindió por completo del uso de cámaras en su sistema de navegación espacial.

Al encontrarse junto al paciente, este retrete inteligente despliega funciones de lavado con agua tibia, secado con aire caliente y desinfección ultravioleta. El sistema mitiga los malos olores a través de espuma selladora y filtros de carbón activado, mientras recolecta los residuos en un contenedor hermético. Su ciclo concluye de forma automática cuando baja la tapa, sella la válvula aislante y activa un lavado interno en remolino de 360 grados que elimina la limpieza manual.

El inodoro inteligente Xiaoban busca mejorar la calidad de vida de los usuarios, aunque su disponibilidad internacional aún es incierta. Foto: OTOFOOTAGE

Para la descarga de los desechos, el equipo se desplaza hasta el sanitario principal de la vivienda y reconoce estructuras tanto occidentales como tradicionales. Esta innovación evita reformas en las tuberías del hogar, ya que la unidad extiende un brazo de bombeo y tritura los residuos con bajo nivel de ruido para impedir atascos. Finalmente, la estructura posee un armazón antivuelco, soportes para los brazos y un pulsador exclusivo para alertar ante emergencias.

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¿Qué beneficios ofrece el inodoro inteligente de Yueban y cuándo estará disponible?

Este dispositivo sanitario móvil fue concebido para brindar mayor autonomía a personas mayores, pacientes con lesiones y ciudadanos con discapacidad o dependencia. La finalidad de la compañía es mitigar los traslados constantes y facilitar las tareas de higienización que suelen asumir los familiares o asistentes de salud.

Durante la presentación del producto, un directivo de la corporación destacó que la innovación busca suprimir obstáculos físicos y salvaguardar la dignidad individual. “Esperamos impulsar, mediante tecnologías inteligentes, una sociedad sin barreras y conseguir que cada persona reciba una atención igualitaria”, dijo el portavoz. A pesar de sus funciones automatizadas, los desarrolladores aclaran que el sistema no sustituye por completo a un cuidador, dado que los usuarios con limitaciones severas todavía requerirán apoyo para movilizarse con seguridad.

El debut oficial de este artículo ocurrió el 5 de junio del 2026, fecha en que la marca fijó su precio en 28.999 yuanes. Sin embargo, hasta el 22 de junio de este año la organización no había divulgado un cronograma detallado de entregas ni los canales oficiales de distribución masiva. De igual manera, se carece de reportes sobre la comercialización del invento fuera del territorio asiático, por lo que su desembarco en regiones como América Latina, Estados Unidos o Europa permanece bajo total incertidumbre.