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Este búnker está oculto bajo una montaña y fue diseñado para resistir una guerra nuclear: tiene 15 edificios

Construido durante la Guerra Fría, el complejo de 20.600 metros cuadrados alberga edificios independientes diseñados para resistir ataques nucleares y desastres naturales.

El Cheyenne Mountain Complex, ubicado cerca de Colorado Springs, es una de las instalaciones subterráneas más seguras del mundo, creada durante la Guerra Fría para protección nuclear.
El Cheyenne Mountain Complex, ubicado cerca de Colorado Springs, es una de las instalaciones subterráneas más seguras del mundo, creada durante la Guerra Fría para protección nuclear. | Foto: Ars Technica
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En las cercanías de Colorado Springs, Estados Unidos, se encuentra el Cheyenne Mountain Complex, una de las instalaciones subterráneas más protegidas del mundo. El complejo fue construido durante la Guerra Fría con el objetivo de mantener operativas las funciones estratégicas de defensa incluso ante un ataque nuclear.

La instalación ocupa unos 20.600 metros cuadrados y está formada por 15 edificios independientes, asentados sobre aproximadamente 1.300 amortiguadores capaces de absorber movimientos provocados por explosiones o terremotos.

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El búnker que permanece a 732 metros bajo tierra

El Cheyenne Mountain Complex fue construido en el interior de una montaña de granito y su ubicación, a unos 732 metros bajo la roca, constituye una de sus principales defensas. La infraestructura está vinculada al NORAD, el organismo encargado de la vigilancia aeroespacial de Estados Unidos y Canadá.

El acceso se realiza mediante túneles protegidos por puertas blindadas de aproximadamente 25 toneladas, diseñadas para cerrar herméticamente el complejo. Estas puertas solo fueron cerradas completamente en una ocasión: después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La instalación cuenta además con sistemas propios de generación eléctrica, calefacción y refrigeración, depósitos de combustible y reservas de agua superiores a cinco millones de litros. También dispone de almacenes de alimentos y servicios básicos para mantener las operaciones durante largos periodos de aislamiento.

Su infraestructura incorpora protección frente a pulsos electromagnéticos y amenazas nucleares, biológicas y químicas. También cuenta con radares y sistemas de detección de misiles conectados con centros de mando estadounidenses, lo que permite vigilar amenazas aéreas, espaciales y balísticas.

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Una fortaleza creada durante la Guerra Fría

La construcción comenzó en 1961, en plena Guerra Fría, ante el temor de un ataque nuclear soviético. Las obras terminaron a mediados de esa década y el complejo comenzó a funcionar en 1966 como núcleo operativo del NORAD.

Su objetivo era garantizar la continuidad del mando militar incluso si la superficie quedaba devastada. Aunque parte de sus funciones fueron trasladadas a otras instalaciones en 2008, el complejo continúa activo como centro de respaldo estratégico y conserva capacidad de respuesta ante situaciones de crisis.

El denominado battle deck funciona como centro de mando y permite coordinar operaciones en tiempo real. Desde allí se supervisan diferentes tipos de amenazas y se canaliza información hacia las autoridades militares y civiles.

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