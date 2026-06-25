Donald Trump se pronuncia tras terremotos en Venezuela y sorprende con inesperado mensaje de apoyo

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Donald Trump se pronunció sobre los terremotos que sacudieron Venezuela y que, hasta el momento, han dejado un saldo de al menos 32 fallecidos y más de 700 heridos. El presidente de Estados Unidos expresó su solidaridad con los afectados y aseguró que su país está dispuesto a colaborar ante la emergencia.

A través de una publicación difundida en su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense lamentó las consecuencias de los sismos registrados en territorio venezolano y envió un mensaje de respaldo a la población afectada.

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¿Qué dijo Donald Trump sobre los terremotos en Venezuela?

El mandatario compartió un mensaje pocas horas después de conocerse el alcance de la tragedia y aseguró que ya dispuso acciones para que las agencias de su Gobierno estén preparadas para responder ante la emergencia.

"Los dos grandes terremotos que acaban de golpear al gran pueblo de Venezuela son enormes en magnitud y han dejado una devastadora cantidad de muertes. Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar. He instruido a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen para actuar rápidamente. Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos. Los primeros reportes no son buenos", escribió.

Mensaje de Donald Trump tras los terremotos registrados en Venezuela. Foto: Truth Social

Venezuela continúa con las labores de rescate

Mientras tanto, las autoridades venezolanas mantienen activos los operativos de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas por los terremotos registrados el miércoles 24 de junio.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que el balance preliminar asciende a al menos 32 fallecidos y más de 700 heridos. Asimismo, declaró a La Guaira como zona de desastre y señaló que continúan los trabajos para localizar a personas atrapadas entre los escombros.

Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, se registraron con apenas segundos de diferencia y provocaron daños en distintas regiones del país, además de interrupciones en servicios e infraestructura clave.