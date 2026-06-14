Irán declara inútil continuar las negociaciones de paz con Estados Unidos y acusa a Donald Trump de no cumplir sus compromisos

El ataque israelí contra un bastión de Hezbolá en el sur de Beirut profundizó la tensión entre Irán y Estados Unidos | AFP

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Continúa la tensión diplomática entre Irán y Estados Unidos tras el ataque israelí contra un suburbio del sur de Beirut, bastión de Hezbolá. El principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que el bombardeo demostró que Washington carece de voluntad o capacidad de cumplir los compromisos asumidos en las conversaciones de paz que ambas partes mantenían con mediación internacional.

En un mensaje publicado en X, Qalibaf sostuvo que la arremetida israelí “demostró una vez más que EE. UU. adolece de la voluntad de cumplir sus compromisos o carece de la capacidad de hacerlo”. Además, advirtió que “si no tienes la determinación o la competencia de honrar tus acuerdos, entonces es inútil hablar de continuar por este camino”. Sus declaraciones llegaron cuando Donald Trump insistía en que el acuerdo de paz seguía “muy cerca”.

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Trump critica a Netanyahu por la ofensiva

El presidente estadounidense expresó públicamente su malestar por la operación militar israelí en Beirut. A través de Truth Social aseguró que la ofensiva “no debería haber ocurrido”, en especial cuando las conversaciones se encontraban en una fase decisiva.

El líder republicano pidió moderación a todas las partes involucradas y señaló que “estamos muy cerca de un pacto que traerá paz a la región, incluido el Líbano”. También reclamó que no hubiera más acciones militares ni en territorio libanés ni desde Israel con el fin de evitar que las negociaciones fracasen.

La molestia del mandatario estadounidense fue más allá. Según declaraciones ofrecidas a Axios y citadas por varios medios, cuestionó de forma directa al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por autorizar el bombardeo mientras se esperaba avanzar hacia la firma de un entendimiento con Teherán. Trump aseguró que el incidente ocurrió apenas una hora antes del momento previsto para concretar el pacto.

Irán amenaza con abandonar la vía diplomática

Las críticas iraníes no se limitaron al equipo negociador. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional elevó el tono y advirtió sobre una reacción próxima al ataque. Su secretario, Mohamad Baqer Zolqadr, afirmó en X que “la respuesta de los combatientes del islam es inminente” y remarcó que “el Líbano es nuestra vida y la violación de las líneas rojas de la República Islámica no será tolerada”.

Pese a estas advertencias, el presidente iraní Masud Pezeshkian señaló que la máxima instancia de defensa del país considera que aún tiene que mantenerse abierta la opción diplomática. “El Consejo Supremo de Seguridad Nacional concluyó que se debe seguir el camino del diálogo”, declaró.

Desde Catar, uno de los países mediadores, continuaron los contactos con las autoridades iraníes con el objetivo de intentar salvar el proceso. Una delegación catarí permaneció en Teherán con el fin de facilitar los últimos intercambios entre las partes.

Guterres pide contención en momento crucial

La reacción internacional no tardó en llegar. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó los ataques israelíes en territorio libanés y alertó sobre el riesgo que representan para los esfuerzos diplomáticos en marcha.

En un comunicado, el jefe de Naciones Unidas recordó que la ofensiva ocurrió cuando se esperaba un entendimiento entre Washington y Teherán. “Exhorto a todos los bandos a ejercer la máxima contención en este momento crucial”, indicó.

Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, consideró que el ataque no necesariamente bloqueará el proceso. Según explicó, los avances continúan y la cuestión ya no es si el acuerdo ocurrirá, sino cuándo podrá concretarse.

Programa nuclear y Ormuz siguen sin consenso

Más allá de la crisis provocada por Beirut, las negociaciones enfrentan obstáculos profundos. Uno de ellos es el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo. Teherán insiste en mantener autoridad sobre ese paso, en tanto Washington considera inaceptable esa posición.

Otro punto de disputa es el programa nuclear iraní. El ministro de Exteriores, Abás Araqchi, sostuvo que la única manera de gestionar las reservas de uranio enriquecido es diluirlas dentro del propio territorio iraní. EE. UU. mantiene una postura distinta y ha señalado que cualquier acuerdo debe contemplar medidas que impidan el desarrollo de armas nucleares.

Trump también ha defendido que el material enriquecido sea recuperado y destruido bajo supervisión. Mientras tanto, ambas delegaciones continúan intercambiando propuestas en medio de una creciente desconfianza por los últimos acontecimientos en Beirut.