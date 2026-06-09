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Estados Unidos desafía a gigantes tecnológicos de China y los acusa de amenazar su seguridad nacional

La decisión del Pentágono reaviva las fricciones entre Washington y Pekín en un momento sensible de las relaciones bilaterales, pese a los recientes acercamientos entre Donald Trump y Xi Jinping.

Estados Unidos actualiza la lista de empresas chinas con supuestos vínculos militares, incluyendo gigantes como Alibaba, Baidu, BYD y Tencent
Estados Unidos actualiza la lista de empresas chinas con supuestos vínculos militares, incluyendo gigantes como Alibaba, Baidu, BYD y Tencent
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Estados Unidos volvió a elevar la presión sobre varias de las más importantes empresas chinas al publicar una lista actualizada de compañías que, según el Departamento de Defensa de EE. UU., mantienen vínculos con el aparato militar de China. Entre las firmas señaladas figuran Alibaba, Baidu, BYD y Tencent, nombres clave en sectores como el comercio electrónico, la inteligencia artificial y los vehículos eléctricos.

La decisión fue anunciada por el Pentágono pocas semanas después del encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping en Pekín. La actualización recupera una versión similar que había sido difundida y posteriormente retirada meses atrás sin explicaciones públicas. También reincorpora a los fabricantes de memorias ChangXin Memory Technologies y Yangtze Memory Technologies.

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China acusa a Washington de reprimir a su industria tecnológica

La reacción de Pekín fue inmediata. Lin Jian, portavoz de la Cancillería, criticó la medida y acusó a la Casa Blanca de utilizar de manera indebida el argumento de la seguridad nacional con el objetivo de perjudicar a compañías del país asiático.

“China se ha opuesto de forma firme a la generalización, por parte de Estados Unidos, del concepto de seguridad nacional”, afirmó el funcionario durante una rueda de prensa. Además, sostuvo que existe una “represión” contra las compañías chinas y pidió a las autoridades estadounidenses “corregir sus prácticas equivocadas”.

La controversia surge en un contexto delicado para las relaciones entre ambas potencias. Aunque han intentado mantener la estabilidad diplomática tras recientes contactos de alto nivel, el nuevo registro amenaza con añadir más tensión entre las dos mayores economías del mundo.

En tanto, John Moolenaar, presidente republicano del Comité Selecto de la Cámara sobre China, defendió la decisión. En un comunicado, aseguró que la actualización constituye “una advertencia para las empresas, todos los niveles de gobierno y el pueblo estadounidense”.

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Acusados anuncian acciones legales contra EE. UU.

Las compañías afectadas rechazaron los señalamientos. Baidu calificó las afirmaciones como “completamente infundadas” y aseguró que utilizará todos los mecanismos disponibles para lograr su exclusión del listado.

“La afirmación de que Baidu es una empresa militar carece por completo de fundamento”, indicó un portavoz de la firma en una declaración difundida en redes sociales chinas.

Alibaba también cuestionó la resolución del Gobierno estadounidense. La empresa sostuvo que su inclusión representa “un error” y afirmó que no forma parte de ninguna estrategia de fusión militar-civil. Además, advirtió que estudia emprender acciones legales con el fin de defender su posición.

La publicación de la lista coincide con la invitación realizada por Donald Trump a Xi Jinping para visitar Washington en septiembre.

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