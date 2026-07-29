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Cuba abre al sector privado gasolineras, farmacias y otras áreas estratégicas tras aprobar paquete de reformas

A pesar de la liberalización parcial, el régimen cubano reafirma que la economía estatal sigue siendo central, en medio de una crisis económica marcada por escasez y presiones externas.

A pesar de la liberalización parcial, el Gobierno reafirma que la economía estatal sigue siendo central. Foto: AFP.
A pesar de la liberalización parcial, el Gobierno reafirma que la economía estatal sigue siendo central. Foto: AFP.
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Cuba anunció la apertura de nuevas áreas de la economía a la participación del sector privado, entre ellas gasolineras, farmacias, residencias para adultos mayores e instalaciones portuarias, como parte de las 176 reformas económicas aprobadas por el Parlamento en junio para ampliar el papel de la iniciativa privada y atraer inversión.

Las nuevas disposiciones reducen de forma significativa el listado de actividades restringidas para las empresas privadas y amplían de manera considerable el espectro de acción para los emprendedores y empresarios privados en la isla, según comunicados difundidos por los medios estatales.

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Actualmente, más de quince mil micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) operan con autorización en el país desde que esta figura fue legalizada en 2021.

Entre las actividades que podrán desarrollar los actores privados figuran la distribución de combustibles, los servicios farmacéuticos y ópticos, la gestión de geriátricos, la explotación de terminales de pasajeros y carga, instalaciones portuarias, la importación de vehículos, proyectos de energías renovables y, bajo determinadas condiciones, operaciones petroleras y mineras.

En el ámbito energético, las autoridades permitirán la extracción de petróleo y gas natural mediante asociaciones económicas, empresas mixtas e inversión extranjera. Asimismo, las mipymes podrán participar en la gestión de gasolineras y en actividades relacionadas con la transmisión, distribución y comercialización de electricidad, siempre que cuenten con las autorizaciones correspondientes.

Las reformas también alcanzan al sistema sanitario, aunque el régimen aclaró que la atención médica seguirá siendo una responsabilidad del Estado y que "la actividad médica (...) continúa garantizada a la población cubana con servicios hospitalarios gratuitos".

No obstante, se habilita la gestión privada de servicios farmacéuticos, siempre que cumplan los requisitos establecidos por el Ministerio de Salud Pública. En educación, la enseñanza formal permanecerá bajo control estatal, aunque se permitirá la prestación de servicios como guarderías, tutorías y academias de idiomas.

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Se rehúsan a la privatización

La presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, Lázara López Acea, afirmó que las medidas "no están yendo a la privatización de la economía", al sostener que la empresa estatal socialista mantiene su papel central, aunque se incrementa la participación de los actores económicos no estatales.

La liberalización parcial de la economía llega en medio de una prolongada crisis marcada por la caída de la actividad productiva, la escasez de alimentos, medicinas y combustible, así como una severa crisis energética. La administración también enfrenta una mayor presión de Estados Unidos, que mantiene el embargo económico y ha reforzado las sanciones contra la isla en los últimos meses.

Pese a la apertura de nuevos sectores, actividades consideradas estratégicas como la defensa, las telecomunicaciones, la seguridad, los medios de comunicación y la educación formal continuarán bajo control exclusivo del Estado.

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