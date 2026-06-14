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Este país de América Latina supera a China con mayor exportación agrícola por casi US$70.000 millones: lidera en el mundo con EE.UU.

Entre los principales alimentos exportados por EE.UU. y la nación latinoamericana están la soya, el maíz y la carne.

Con un valor de envíos cerca de US$144.400 millones, un país latinoamericano se posiciona como el segundo exportador agroalimentario a nivel global, destacando su producción de soya, café y carne bovina.
Con un valor de envíos cerca de US$144.400 millones, un país latinoamericano se posiciona como el segundo exportador agroalimentario a nivel global, destacando su producción de soya, café y carne bovina. | Composición LR/AFP/ChatGPT
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El mercado global de alimentos se concentra en un selecto grupo de potencias agrícolas altamente competitivas. Según estimaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), estas naciones dominan el suministro internacional, un panorama que contrasta con las advertencias de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que señala que más de 300 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria aguda. Esta paradoja estructural expone la enorme brecha existente en varios países.

Estados Unidos lidera este ranking sectorial, escoltado por una potencia de América Latina que escaló posiciones gracias a la expansión de su agroindustria. Este segundo puesto supera por casi US$70.000 millones a China, tercer competidor en la lista con cifras de 2024. El rendimiento de estos actores estratégicos refleja dinámicas productivas diferenciadas, una fuerte demanda externa de commodities y la progresiva integración de las cadenas agroalimentarias a nivel mundial.

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¿Qué país de Latinoamérica supera a China en exportaciones agrícolas hacia el top mundial?

Brasil se consolidó como el principal exportador agroalimentario de América Latina y el segundo a nivel global, según los registros de la OMC correspondientes a 2024. La nación sudamericana registró envíos internacionales por un valor aproximado de US$144.400 millones. Este resultado posiciona al territorio brasileño en la cumbre del comercio internacional junto a EE.UU.

Por su parte, China se ubicó en el tercer puesto de la clasificación general con ventas al exterior cercanas a los US$74.800 millones. Dicho panorama revela una brecha de casi US$70.000 millones a favor del desempeño sudamericano. Esta asimetría surge porque el gigante asiático prioriza la diversificación industrial sobre el sector primario de la economía.

El éxito de la potencia latina radica en la robustez de su producción de soya, café y carne bovina, materias primas con alta demanda en los mercados de Europa y Asia. Asimismo, la OMC enfatiza que esta inserción global se debe a una expansión sostenida de su frontera agrícola y a la consolidación de cadenas logísticas orientadas a la exportación masiva.

Top 10 de los mayores exportadores agrícolas en el mundo. Foto: OMC

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¿Cuáles son las claves del éxito de las mayores potencias en exportaciones agrícolas?

Estados Unidos lidera el ranking mundial de comercio agrícola al registrar ventas externas por US$181.300 millones, cifra equivalente al 12,1% del mercado global. De acuerdo con la OMC, la nación norteamericana sostiene este primer lugar mediante envíos masivos de carne y granos —particularmente maíz y soya— dirigidos a socios comerciales estratégicos como China y México.

En los escalones cuarto y quinto de la clasificación aparecen Canadá y México, con facturaciones internacionales de US$66.300 millones y US$49.900 millones, respectivamente. La potencia canadiense enfoca su competitividad en cereales y canola, mientras que el territorio mexicano afianza su posicionamiento en el exterior gracias a bienes específicos como aguacate, cerveza y tequila, lo que evidencia estrategias de negocio agropecuario muy distintas entre sí.

El listado de los 10 principales jugadores se completa con Indonesia, Australia, India, Tailandia y Francia, cuyas cuotas de mercado individuales oscilan entre el 2,6% y el 3,3%. Este bloque de naciones aporta variedad geográfica al ecosistema comercial, en un escenario donde los factores climáticos, el desarrollo tecnológico y la conectividad logística definen la relevancia de cada país en la red de distribución alimentaria global.

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