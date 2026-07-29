La administración de Delcy Rodríguez subsidiará entre 50% y 80% del valor de viviendas para damnificados en Venezuela

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un plan de subsidios y financiamiento para facilitar la adquisición de viviendas a las familias que perdieron sus hogares tras los terremotos del 24 de junio.

Durante un mensaje difundido en sus redes sociales, informó que "ya está lista la banca, tanto pública como privada, para dar créditos de compra de vivienda en el mercado secundario". Explicó que las viviendas con un valor de hasta 70.000 dólares recibirán un subsidio del 80%, mientras que el 20% restante será financiado mediante un préstamo a largo plazo.

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En el caso de los inmuebles valorados entre 70.000 y 100.000 dólares, el Estado cubrirá el 50% del precio y la otra mitad será financiada bajo las mismas condiciones.

La funcionaria señaló que los recursos destinados a este programa provendrán del Fondo Venezuela Renace y advirtió que el Ejecutivo supervisará el comportamiento del mercado inmobiliario. "Estaremos muy atentos y vigilantes de los precios en el mercado inmobiliario. En esta circunstancia no hay espacio alguno para la especulación", afirmó.

Rodríguez también aseguró que las personas cuyos apartamentos fueron destruidos conservarán sus derechos sobre los terrenos donde estaban ubicados y recibirán apoyo para su reconstrucción.

En ese contexto, informó que solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la creación de una jurisdicción especial para atender los procesos civiles relacionados con la propiedad, la identidad de los afectados y otros asuntos derivados de la emergencia.

Un plan de reconstrucción

El plan habitacional forma parte de la estrategia de reconstrucción impulsada por el Gobierno tras el doble sismo. La administración venezolana prevé entregar 4.000 viviendas antes de diciembre mediante adjudicaciones mensuales y ampliar el programa durante 2027 con la recuperación de edificios inconclusos y la incorporación de inmuebles disponibles en el mercado secundario.

Las primeras entregas se realizaron en el complejo Fuerte Tiuna, en Caracas, donde más de 240 familias recibieron apartamentos construidos dentro del programa Gran Misión Vivienda Venezuela.

De acuerdo con el balance oficial divulgado el 24 de julio, los terremotos dejaron 5.546 fallecidos, 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda. Además, las autoridades reportaron daños en 856 edificios, de los cuales 190 colapsaron, mientras continúan las labores de inspección y evaluación de la infraestructura afectada en las zonas impactadas por el desastre.