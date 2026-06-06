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Ciencia

Unas aves australianas estan recolectando frascos, billetes alambres e incluso esposas para impresionar a las hembras

Esta especie es conocida por su singular comportamiento de cortejo, en el que el macho construye estructuras sofisticadas y luego decora el nido con objetos llamativos.

Los machos del ave del paraíso construyen nidos para llenarlos de objetos llamativos y luego atraer a las hembras. Foto: Caitlin Evans
Los machos del ave del paraíso construyen nidos para llenarlos de objetos llamativos y luego atraer a las hembras. Foto: Caitlin Evans
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Una ave australiana utiliza una variedad de objetos humanos, desde vidrio, plástico, billetes e incluso un par de esposas, para impresionar a las hembras. Los machos del ave del paraíso crean un intrincado túnel de ramitas llamado glorieta y luego reúnen todo lo encontrado para mostrárselo al sexo opuesto.

El nuevo estudio, realizado por la Universidad de Exeter, comparó los objetos recolectados en la ciudad de Townsville y en una zona rural, ambas en Queensland, Australia. Las aves urbanas coleccionaban adornos más grandes y coloridos, procedentes en su mayoría de fuentes humanas.

“El vidrio, el plástico y el alambre eran materiales comunes, pero también encontramos objetos como un par de esposas, frascos de medicamentos en glorietas cerca de un hospital y protectores bucales fluorescentes en un sitio cerca de un campo de fútbol australiano”, dice Caitlin Evans, investigadora de la Universidad de Exeter.

Un macho de ave del paraíso en un nido urbano esperando a una hembra. Foto: Caitlin Evans

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¿Cómo fue el estudio de las aves australianas?

En los jardines urbanos, las decoraciones rojas eran más vívidas y las verdes más apagadas que las que se encontraban en las zonas rurales. Los investigadores examinaron las glorietas de 61 machos desde la perspectiva de una hembra de ave del paraíso, utilizando la evidencia existente sobre su visión, que es más sensible al color que los ojos humanos.

"Nuestro estudio no evaluó si las hembras prefieren los objetos más llamativos recogidos en zonas urbanas, pero el entusiasmo de los machos por coleccionar estos objetos sugiere que es probable", dijo Evans.

Los pájaros jardineros urbanos recolectaron más objetos: un promedio de 90, en comparación con los 20 de los machos rurales. Un ave urbana reunió más de 300 objetos en su nido. Sin embargo, cuando no hay elementos humanos presentes, suelen recolectar fruta, semillas, hojas y ramitas.

En una segunda fase del estudio, los investigadores recolectaron 20 objetos: 10 de una glorieta urbana y 10 de una rural. Estos fueron presentados tanto a personas urbanas como rurales, y ambos grupos mostraron una clara preferencia por los artículos fabricados por humanos. Descubrieron que tanto los urbanos como los rurales preferían esos elementos.

"Nuestro estudio demuestra que la disponibilidad de objetos humanos, a menudo de vidrio y plástico, está afectando el comportamiento de las aves del paraíso", afirmó la doctora Laura Kelley, también de la Universidad de Exeter.

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