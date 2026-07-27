Gobierno de Lula se aleja de Argentina por diferencias con Milei y se acerca a China gracias a los aranceles de Trump

Mientras esto sucede, Brasil fortalece sus vínculos con China en medio de nuevas tarifas impuestas por Estados Unidos. Foto: AFP.

Mientras esto sucede, Brasil fortalece sus vínculos con China en medio de nuevas tarifas impuestas por Estados Unidos. Foto: AFP.

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El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta una creciente tensión diplomática con Argentina tras los ataques verbales del presidente Javier Milei contra autoridades brasileñas, mientras fortalece sus vínculos con China en medio del conflicto comercial con Estados Unidos por los nuevos aranceles impuestos a productos brasileños.

La crisis con Buenos Aires llevó a la Cancillería brasileña a llamar a consultas a su embajador en Argentina, Julio Bitelli, y posteriormente convocar al representante argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, luego de que Milei calificara a Lula como "ladrón" y "presidiario" durante un acto político en São Paulo.

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El Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil calificó las declaraciones del mandatario argentino como "ásperas, groseras e inaceptables", al considerar que representaron ataques contra el Gobierno brasileño, sus instituciones y su democracia.

Los comentarios fueron realizados durante la presentación de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien buscará competir en las elecciones brasileñas de octubre con el respaldo del Partido Liberal.

Durante el evento, Milei cuestionó al Gobierno de Lula y llamó a los brasileños a evitar lo que denominó el riesgo Lula. Además, criticó al juez del Tribunal Supremo Federal Alexandre de Moraes, a quien calificó como "basura calva", después de que el magistrado negara una solicitud para visitar a Bolsonaro, quien cumple arresto domiciliario tras ser condenado por una tentativa de golpe de Estado.

El presidente del Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, afirmó que las palabras de Milei fueron una "referencia irrespetuosa a un magistrado del más alto tribunal del país, pronunciada en suelo brasileño".

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Escalada entre Brasil y Argentina

Tras la reacción diplomática brasileña, Milei defendió sus declaraciones y acusó al Gobierno de Lula de financiar una supuesta "campaña antiargentina", aunque no presentó pruebas. "El 25% de los recursos salió del Gobierno de Brasil", afirmó el mandatario argentino en una entrevista con medios locales.

También señaló a México y al Partido Demócrata estadounidense como supuestos responsables de esa campaña. "Son las cabezas progresistas que no quieren que las ideas de la libertad funcionen", sostuvo.

Desde Brasil, el ministro de Hacienda, Dario Durigan, respondió a las críticas de Milei y cuestionó la situación económica argentina. "El payaso del presidente de Argentina vino a Brasil y habló de Brasil, cuando el riesgo país de Argentina es mucho más elevado, la deuda pública es mucho más elevada y la inflación es mucho más elevada", declaró para Rádio Jornal de Pernambuco.

El funcionario brasileño aseguró que la economía de su país mantiene mejores indicadores y destacó que Brasil proyecta crecimiento económico, menor desempleo e inflación controlada.

En Argentina, el expresidente Alberto Fernández también criticó la postura de Milei y afirmó que "insultar al presidente de una nación hermana y a nuestro principal socio comercial es imperdonable". Por su parte, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, expresó su rechazo a las declaraciones y aseguró que Milei "no representa los sentimientos del pueblo argentino".

Brasil refuerza alianza con China ante disputa comercial con Estados Unidos

Mientras aumentan las diferencias con el Gobierno argentino, Brasil estrecha sus relaciones con China en un escenario marcado por las medidas comerciales impulsadas por la Administración de Donald Trump, que estableció nuevos aranceles sobre productos brasileños.

El presidente chino, Xi Jinping, expresó su respaldo a Lula durante una conversación telefónica y afirmó que Pekín apoya a Brasil en la defensa de su soberanía y rechaza las "interferencias externas".

Xi destacó la importancia de Brasil como actor internacional y señaló que ambos países, como miembros del llamado Sur Global, deben desempeñar un papel más relevante en la gobernanza mundial.

Lula, por su parte, afirmó que la cooperación entre Brasil y China continúa creciendo y manifestó su interés en ampliar la colaboración en sectores como inteligencia artificial, energía y minerales, además de atraer nuevas inversiones.

La conversación ocurrió después de que Estados Unidos anunciara aranceles del 25% a determinados productos brasileños, una medida que Brasil rechazó y que llevó al Gobierno de Lula a evaluar acciones bajo la Ley de Reciprocidad y ante la Organización Mundial del Comercio.

China se mantiene como el principal socio comercial de Brasil desde 2009. En 2025, el intercambio bilateral alcanzó un récord de 171.000 millones de dólares, con un crecimiento del 8,2%, mientras que las inversiones chinas en Brasil llegaron a 6.100 millones de dólares.

Pese al choque político con Argentina, el comercio entre ambos países continúa siendo relevante. El intercambio bilateral alcanzó los 31.195 millones de dólares en 2025, una cifra récord en 13 años, aunque la crisis diplomática abre un nuevo escenario de tensión entre los dos principales socios de Sudamérica.