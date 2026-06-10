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Diversas organizaciones y voces en Ecuador instan la revocatoria de Daniel Noboa como presidente ante el CNE

La iniciativa Revoca EC, respaldada por el abogado Washington Andrade y Leonidas Iza, busca recoger firmas para el proceso tras denunciar incumplimientos del plan de gobierno.

Un grupo de manifestantes se concentró frente al CNE, apoyando la revocatoria del mandato del presidente Noboa. Foto: AFP.
Un grupo de manifestantes se concentró frente al CNE, apoyando la revocatoria del mandato del presidente Noboa. Foto: AFP.
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Un grupo de personas se concentró frente al Consejo Nacional Electoral (CNE) en el norte de Quito para respaldar la entrega de solicitudes destinadas a iniciar un proceso de revocatoria de mandato del presidente Daniel Noboa y de la vicepresidenta María José Pinto.

La iniciativa, denominada Revoca EC, contó con el apoyo del abogado Washington Andrade y del excandidato presidencial y expresidente de la Conaie, Leonidas Iza.

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Durante la concentración, los manifestantes portaron banderas y pancartas con mensajes en contra del binomio presidencial y corearon consignas como “fuera Noboa, fuera”. En medio del evento, se registró un incidente entre algunos asistentes y la Policía Nacional que, según videos difundidos en redes sociales, habría utilizado gases lacrimógenos para dispersar a la multitud.

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Camino a la revocatoria

Andrade explicó que las solicitudes fueron presentadas a título personal tanto por él como por Iza, con el fin de evitar eventuales impugnaciones durante el proceso.

Además, detalló los pasos legales que sigue la revocatoria: el CNE tiene un plazo de siete días para notificar a las autoridades señaladas y luego el pleno dispone de 15 días para resolver si entrega los formularios necesarios para la recolección de firmas ciudadanas. Durante este período, los equipos técnicos del CNE revisarán la solicitud inicial y cualquier respuesta de Noboa y Pinto.

Iza justificó la iniciativa al argumentar un supuesto incumplimiento del plan de gobierno y de las funciones presidenciales, además de cuestionar varias medidas económicas adoptadas por la administración.

Cabe recordar que, en febrero del 2026, Iza había anunciado que la Ecuarunari impulsaría la revocatoria y que buscaría coordinar acciones con sindicatos y otras organizaciones sociales, aunque su rol como presidente de Ecuarunari aún no cuenta con reconocimiento legal debido a incumplimientos en los registros de la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades.

Lo necesario para revocar a Daniel Noboa

La convocatoria fue difundida en redes sociales por Andrade, quien instó a la ciudadanía a acudir con camisetas blancas y banderas de Ecuador, describiendo la actividad como una “fiesta democrática” y promoviendo plantones similares frente a las delegaciones provinciales del CNE en todo el país.

Para que la revocatoria proceda, se requiere el respaldo del 15% del padrón electoral nacional, equivalente a más de 2 millones de firmas. Si el CNE valida la solicitud y se cumplen los requisitos, deberá convocarse una votación en un plazo de 15 días, y la remoción de los titulares demandará la mayoría absoluta de los votos válidos, es decir, más del 50%.

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