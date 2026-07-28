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Economía

Guillermo Shinno jura como nuevo ministro de Energía y Minas

El ingeniero Guillermo Shinno Huamaní asumirá el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

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Guillermo Shinno jura como nuevo ministro de Energía y Minas. | Difusión
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El ingeniero Guillermo Shinno Huamaní asumirá el Ministerio de Energía y Minas (Minem) como parte del gabinete del gobierno de Keiko Fujimori. Su nombramiento lo ubica al frente de una de las carteras más estratégicas del país, debido al peso de los sectores minero y energético en la economía nacional.

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