Perú es el cuarto destino de inversión latinoamericana en la región, pero aún tiene baja proyección global

Pese a este posicionamiento como receptor de inversiones, el desempeño de las empresas peruanas en el exterior cada vez es más débil.

Pese a este posicionamiento como receptor de inversiones, el desempeño de las empresas peruanas en el exterior cada vez es más débil.

En medio de un escenario geopolítico con abruptos cambios en el comercio global, el Perú se ubica como el cuarto principal destino de capitales latinoamericanos dentro de la propia región, con un stock de inversión que alcanza los US$15.726 millones.

Así lo señala un estudio del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) y el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), que analiza la presencia de empresas latinoamericanas en el mundo.

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El informe también identifica a Perú como un destino relevante para países como Chile, que mantiene inversiones por más de US$10.000 millones, y México, con cerca de US$3.700 millones.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), las entradas de inversión extranjera directa (IED) hacia el Perú mostraron un fuerte repunte en 2024. En detalle, los flujos crecieron 57% frente al año previo hasta alcanzar los US$6.799 millones. Sin embargo, este monto aún se mantiene alrededor de 11% por debajo del promedio registrado entre 2010 y 2019, lo que muestra todavía una recuperación parcial.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por mayores aportes de capital, es decir por la llegada de dinero de empresas extranjeras para ampliar o iniciar operaciones en el país. Sin embargo, otros componentes mostraron debilidad como los préstamos entre empresas que continuaron en terreno negativo y las utilidades (ganancias) reinvertidas de las compañías, que pasaron de cifras positivas a pérdidas.

En cuanto a nuevos proyectos, los anuncios de inversión alcanzaron su mayor nivel desde la pandemia, con 81 iniciativas por unos US$10.000 millones, impulsadas por megaproyectos como el Anillo Vial Periférico en Lima (formado por las empresas españolas Ferrovial, Acciona y Sacyr), una planta de amoníaco verde en Arequipa (a cargo de la sudafricana Phelan Green Energy) y la ampliación de la mina Antamina. Aun así, el promedio anual de anuncios sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia, sobre todo en sectores como minería.

Empresas peruanas: presencia limitada en el exterior

Pese a este posicionamiento como receptor de inversiones, el desempeño de las empresas peruanas en el exterior cada vez es más débil. De casi 27.000 empresas matrices latinoamericanas con operaciones globales, solo 1.516 son peruanas. Estas controlan 1.882 filiales en el extranjero, lo que equivale a poco más de una filial por empresa, detalla el informe de Ceapi.

Sin embargo, apenas 81 de esas filiales funcionan como plataformas de expansión hacia otros mercados (lo que el estudio denomina “trampolines”). Esto coloca a Perú en una posición rezagada frente a otros países de la región en términos de internacionalización empresarial.

La presidenta del Ceapi, Nuria Vilanova, sostuvo que si bien el país parte de una base sólida pero aún tiene espacio para crecer. "Este estudio confirma que Perú no solo cuenta con un sólido punto de partida, sino con un enorme potencial para reforzar su presencia inversora a nivel internacional", sostuvo.

Mencionó que un cambio constante de gobierno afecta más a proyectos públicos privados que son imprescindibles para el Perú como la ampliación de más hospitales, más escuelas e infraestructura con proyectos público privados.

Desde el sector empresarial, Miguel Ángel Navarro, miembro de la Asociación, coincidió en que existe una cartera importante de proyectos, pero con dificultades para ejecutarse. Como contraste, mencionó que en Chile se han impulsado iniciativas por hasta US$16.000 millones.

España, poco aprovechada como "trampolin"

El informe también analiza el vínculo con España, país que suele ser utilizado por empresas latinoamericanas como puerta de entrada a Europa, Asia y Medio Oriente. En el caso peruano, solo 24 empresas tienen presencia en ese mercado, con un total de 31 filiales.

De estas, apenas dos cumplen un rol de expansión hacia terceros países. Esto sugiere que las compañías peruanas aún no aprovechan plenamente este tipo de plataformas para crecer fuera de la región.

Nuria agrega que en un entorno de incertidumbre global, las empresas buscan tener un holding (grupo de compañías) en países con moneda dura, siendo el euro una alternativa.

Para Vilanova, una de las razones de esta baja presencia estaría en factores regulatorios. "Se han obligado a triangular la inversión por el convenio de doble imposición (que obliga a los contribuyentes a pagar impuestos por partida doble), indicó.

Aún así destacó que existen casos puntuales de expansión desde Perú hacia otros continentes, incluyendo inversiones agrícolas en África o la presencia de marcas en Europa. Señala que, después de Europa, la propia Latinoamérica es la segunda región en la que operan más filiales españolas de matrices Latinoamericanas.

Así, el Perú destaca más como destino de inversión que como origen de empresas con presencia global. Si bien el país logra atraer capital regional, todavía enfrenta limitaciones para que sus propias compañías se expandan internacionalmente y ganen escala.

"El reto ahora es impulsar las condiciones necesarias para que las empresas peruanas den un salto cualitativo en su internacionalización. Perú necesita que sus empresas den el salto y se conviertan en multilatinas”, finalizó la ejecutiva.