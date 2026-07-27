Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La cuarta temporada de 'La casa de los famosos México' ya comenzó y las 18 celebridades ingresaron oficialmente al reality, donde convivirán bajo la mirada permanente de las cámaras. Durante la primera gala, los habitantes eligieron el cuarto en el que vivirán y con el equipo que competirán en la primera etapa del programa, quedando distribuidos entre Tulum, Ibiza y Malibú, espacios inspirados en destinos turísticos.

Con el inicio de esta nueva edición, el público también conoció la lista oficial de celebridades que aceptaron el reto de formar parte del programa. Actores, influencers, conductores, cantantes y comentaristas deportivos integran el elenco que protagonizará una temporada marcada por la convivencia, las estrategias y las alianzas que comenzarán a definirse desde los primeros días.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ SON LOS REGISTROS AKÁSHICOS? LO QUE REVELA ESTA MIRADA ESPIRITUAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Así quedaron conformados los cuartos Tulum, Ibiza y Malibú en 'La casa de los famosos México'

Uno de los momentos más esperados del estreno fue la asignación de los cuartos, ya que estos equipos serán determinantes durante la primera fase del reality. Los habitantes eligieron el espacio donde vivirán antes de que la competencia pase a una etapa individual.

Cuarto Tulum (Capitana: Karina Torres)

Karina Torres

Brianda Deyanara

Memo Schutz

Arantza Ruiz

Mariana Ochoa

Moisés Peñaloza

Grupo Tlum. Foto: Instagram

Cuarto Ibiza (Capitán: Aldo Rendón)

Aldo Rendón

Ese Pérez

Yanet García

Cynthia Klitbo

Ernesto Laguardia

Luis Chaparro

Grupo Ibiza. Foto: Instagram

Cuarto Malibú (Capitán: Fede Vigevani)

Fede Vigevani

Massad Altamimi

Gema Garoa

Ximena Herrera

Flor Vigna

Yahir

Grupo Malibú. Foto: Instagram

Lista completa de habitantes de 'La casa de los famosos México' 2026

Con el estreno oficial del reality, también quedó confirmada la lista de las 18 celebridades que permanecerán aisladas mientras permanecen en competencia. Las 18 celebridades de esta cuarta temporada son:

Ernesto Laguardia – Actor.

Karina Torres – Influencer.