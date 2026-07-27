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'La casa de los famosos México' 2026: lista oficial de habitantes y distribución de los cuartos Ibiza, Malibú y Tulum

La cuarta edición de 'La casa de los famosos México' abrió sus puertas con un elenco de actores, influencers, cantantes y conductores, quienes ya quedaron repartidos en los cuartos Tulum, Ibiza y Malibú para comenzar el reality.

Integrantes y grupos de 'La casa de los famosos' 2026. Foto: composición LR/gemini/difusión
Integrantes y grupos de 'La casa de los famosos' 2026. Foto: composición LR/gemini/difusión
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La cuarta temporada de 'La casa de los famosos México' ya comenzó y las 18 celebridades ingresaron oficialmente al reality, donde convivirán bajo la mirada permanente de las cámaras. Durante la primera gala, los habitantes eligieron el cuarto en el que vivirán y con el equipo que competirán en la primera etapa del programa, quedando distribuidos entre Tulum, Ibiza y Malibú, espacios inspirados en destinos turísticos.

Con el inicio de esta nueva edición, el público también conoció la lista oficial de celebridades que aceptaron el reto de formar parte del programa. Actores, influencers, conductores, cantantes y comentaristas deportivos integran el elenco que protagonizará una temporada marcada por la convivencia, las estrategias y las alianzas que comenzarán a definirse desde los primeros días.

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Así quedaron conformados los cuartos Tulum, Ibiza y Malibú en 'La casa de los famosos México'

Uno de los momentos más esperados del estreno fue la asignación de los cuartos, ya que estos equipos serán determinantes durante la primera fase del reality. Los habitantes eligieron el espacio donde vivirán antes de que la competencia pase a una etapa individual.

Cuarto Tulum (Capitana: Karina Torres)

  • Karina Torres
  • Brianda Deyanara
  • Memo Schutz
  • Arantza Ruiz
  • Mariana Ochoa
  • Moisés Peñaloza
Grupo Tlum

Grupo Tlum. Foto: Instagram

Cuarto Ibiza (Capitán: Aldo Rendón)

  • Aldo Rendón
  • Ese Pérez
  • Yanet García
  • Cynthia Klitbo
  • Ernesto Laguardia
  • Luis Chaparro
Grupo Ibiza

Grupo Ibiza. Foto: Instagram

Cuarto Malibú (Capitán: Fede Vigevani)

  • Fede Vigevani
  • Massad Altamimi
  • Gema Garoa
  • Ximena Herrera
  • Flor Vigna
  • Yahir
Grupo Malibú

Grupo Malibú. Foto: Instagram

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Lista completa de habitantes de 'La casa de los famosos México' 2026

Con el estreno oficial del reality, también quedó confirmada la lista de las 18 celebridades que permanecerán aisladas mientras permanecen en competencia. Las 18 celebridades de esta cuarta temporada son:

  • Ernesto Laguardia – Actor.
  • Karina Torres – Influencer.
  • Ximena Herrera – Actriz.
  • Aldo Rendón – Stylist.
  • Moisés Peñaloza – Actor.
  • Yahir – Cantante.
  • Flor Vigna – Influencer.
  • Cynthia Klitbo – Actriz.
  • Massad Altamimi – Influencer.
  • Arantza Ruiz – Actriz.
  • Ese Pérez – Influencer.
  • Fede Vigevani – Influencer.
  • Brianda Deyanara – Influencer.
  • Yanet García – Conductora.
  • Memo Schutz – Comentarista deportivo.
  • Gema Garoa – Actriz.
  • Luis Chaparro – Influencer.
  • Mariana Ochoa – Cantante y actriz.
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