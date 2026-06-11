Iván Cepeda denuncia a su rival Abelardo de la Espriella por financiación del terrorismo y vínculos con paramilitares

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Iván Cepeda anunció este jueves una denuncia penal contra Abelardo de la Espriella, su rival en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. El candidato del Pacto Histórico aseguró que acudió a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Penal Internacional para solicitar investigaciones por presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito.

Durante una rueda de prensa, Cepeda afirmó que la acción judicial está relacionada con delitos de lesa humanidad cometidos por estructuras paramilitares asociadas a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El aspirante de izquierda sostuvo que existen elementos que, de acuerdo con dicha versión, vinculan al abogado con antiguos jefes de esas organizaciones armadas. “Le pido a la Fiscalía que reactive las indagaciones para determinar qué grado de involucramiento tuvo De la Espriella con las organizaciones paramilitares”, declaró.

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Los supuestos nexos de De la Espriella con las AUC

El dirigente respaldado por el presidente Gustavo Petro señaló que entre los hechos denunciados figuran apoyos a candidatos al Congreso relacionados con grupos paramilitares, presuntos ofrecimientos de sobornos dentro de centros de reclusión y contactos con propiedades vinculadas a condenados por actividades ilegales.

Además, Cepeda aseguró haber recibido denuncias según las cuales De la Espriella habría actuado como eventual reclutador en los grupos armados durante encuentros de la Fundación Iniciativas de Paz (Fipaz), una organización promovida por antiguos líderes de las AUC. "De la Espriella jugó el papel de ser financiado y financiador de paramilitares. Y se está por esclarecer si hizo parte de estas estructuras", manifestó el candidato.

La denuncia se produce a pocos días de la segunda vuelta presidencial programada para el 21 de junio. Una encuesta divulgada recientemente señala que el aspirante de derecha lidera la intención de voto con 52,2%, mientras que Cepeda registra 44,5%. En la primera ronda electoral, De la Espriella obtuvo 10,3 millones de votos frente a los 9,7 millones alcanzados por su contendiente.

La doble ciudadanía abre un nuevo frente electoral

En paralelo a la controversia por la denuncia, un grupo de exmagistrados y juristas abrió un debate sobre la doble nacionalidad de Abelardo de la Espriella. Los firmantes señalaron que la ciudadanía italiana no representa obstáculos constitucionales para aspirar a la Presidencia, pero expresaron reparos respecto a la nacionalidad estadounidense adquirida mediante naturalización.

El documento sostiene que el juramento exigido por Estados Unidos implica compromisos de lealtad que podrían entrar en conflicto con las responsabilidades constitucionales de un jefe de Estado colombiano. Los especialistas en derecho señalaron que quien asume la Presidencia debe mantener una fidelidad exclusiva a Colombia, su Constitución y sus instituciones.

Los expertos aclararon que su posición no cuestiona la doble ciudadanía en sí misma. Argumentaron que el debate se centra en las obligaciones adquiridas durante el proceso de naturalización estadounidense y en la eventual incompatibilidad de esos compromisos con las funciones presidenciales relacionadas con la soberanía, la defensa nacional y la política exterior.