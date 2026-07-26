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Expresidente Juan Orlando Hernández regresa a Honduras tras recibir el indulto de Trump a su condena por narcotráfico

Durante su retorno, Hernández calificó el proceso judicial en su contra como una "cacería de brujas" y confirmó su intención de recuperar los bienes confiscados tras su extradición.

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, saluda durante un acto de bienvenida en Tegucigalpa.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, saluda durante un acto de bienvenida en Tegucigalpa. | Foto: AFP
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El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández regresó este domingo a su país y agradeció al mandatario estadounidense, Donald Trump, por concederle el indulto que dejó sin efecto la condena de 45 años de prisión impuesta en Estados Unidos por narcotráfico.

Durante un acto en Comayagua, a unos 60 kilómetros de Tegucigalpa, sostuvo que el líder republicano revisó personalmente su expediente y concluyó que se trató de "una tremenda injusticia" y de "una cacería de brujas", al considerar que el proceso judicial fue utilizado como un arma política.

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El perdón presidencial fue otorgado antes de las elecciones hondureñas de noviembre pasado, ganadas por el conservador Nasry Asfura. Hernández llegó en un avión privado y mantiene la protección oficial que corresponde a los exjefes de Estado.

Sin embargo, su regreso no pone fin a sus problemas legales, ya que deberá comparecer ante la justicia de su país por el presunto desvío de dos millones de dólares de recursos públicos destinados, según la acusación, a financiar su primera campaña presidencial.

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Nuevos procesos y posible regreso a la política

Durante su discurso, el exgobernante aseguró que no piensa renunciar a su defensa. "Lo menos que voy a hacer es agachar la cabeza, cuando la verdad me asiste", afirmó, al anunciar que buscará recuperar los 131 bienes que le fueron confiscados tras su extradición. Además, dejó abierta la posibilidad de volver a la actividad política si considera que "nuevamente un radicalismo" puede llegar al poder, en alusión al anterior gobierno de izquierda.

Conocido como JOH por sus iniciales, el exmandatario retornó después de que un juez suspendiera una orden de captura en su contra relacionada con ese caso, por el cual deberá presentarse el próximo tres de agosto. Su llegada también se produce meses después de que la mayoría conservadora del Congreso destituyera al fiscal general Johel Zelaya, una decisión que reconfiguró el escenario judicial del país.

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El caso que lo llevó a prisión

En junio de 2024, un tribunal federal de Nueva York condenó a Hernández por colaborar con el envío de cientos de toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense, en alianza con organizaciones criminales, entre ellas la encabezada por Joaquín "El Chapo" Guzmán. La Fiscalía lo acusó de convertir a Honduras en un "narco-Estado" y en una "superautopista" para el tráfico de drogas.

Durante el juicio, un testigo colaborador declaró que el expresidente llegó a decir: "Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices y no se van a dar ni cuenta". No obstante, la sentencia quedó anulada en abril, cuando Trump concedió el indulto al sostener que Hernández había sido víctima de un "montaje" durante la administración de Joe Biden.

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