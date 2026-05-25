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Abelardo de la Espriella, el polémico outsider de derecha que busca ser presidente de Colombia con mano dura

Admirador de Donald Trump y Javier Milei, El Tigre impulsa una agenda basada en valores religiosos, un discurso de mano dura y la reducción del tamaño del Estado en un 40%.

Abelardo de la Espriella, abogado y empresario, se presenta como candidato independiente a la presidencia de Colombia, prometiendo mano dura contra el crimen y una reducción del Estado del 40%
Abelardo de la Espriella, abogado y empresario, se presenta como candidato independiente a la presidencia de Colombia, prometiendo mano dura contra el crimen y una reducción del Estado del 40% | Foto: composición LR/AFP
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Abelardo de la Espriella, abogado penalista, empresario y fundador del movimiento Defensores de la Patria, es una de las figuras más visibles de las elecciones en Colombia con una campaña basada en seguridad, reducción del Estado y confrontación directa con la izquierda. El candidato, conocido entre sus seguidores como El Tigre, asegura que ingresó a la política para impedir que el país sea “destruido” por el proyecto de Gustavo Petro. Su propuesta incluye megacárceles, alianza militar con Estados Unidos e Israel y endurecimiento contra grupos criminales.

El aspirante, de 47 años, intenta consolidar una imagen de outsider distante de la política tradicional. Admirador de Donald Trump, Nayib Bukele y Javier Milei, sostiene que los empresarios deben gobernar porque saben crear riqueza. “Yo no soy un mercader de ilusiones, soy un empresario de realidades”, dijo a AFP. Aunque se lanzó como independiente, ha recibido el respaldo de sectores conservadores y grupos políticos que buscan capitalizar el voto antipetrista.

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De la Espriella, el millonario que busca poder

Antes de lanzar su candidatura, Abelardo de la Espriella residía en Florencia, Italia. Compartía en redes sociales viajes en aviones privados, presentaciones de ópera y negocios vinculados al vino, ron y moda masculina. Asimismo, consolidó una fortuna mediante su firma jurídica, creada en 2002, que con el tiempo acumuló activos millonarios.

Su discurso político se apoya en la experiencia empresarial. Defiende la reducción del tamaño del Estado en un 40% y plantea que embajadores asuman funciones comerciales. Además, afirma financiar su campaña con recursos propios. “Cada peso ha salido de mi patrimonio personal”, declaró. El abogado construyó una marca alrededor de su imagen: vende ropa, sombreros, licores y productos asociados a su apellido.

La identidad religiosa también ocupa un lugar importante. De la Espriella afirma vivir bajo principios judeocristianos y propone una “contrarrevolución cultural” para que Colombia “regrese a Dios”, pese a haber señalado años atrás que fue ateo.

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Las polémicas que persiguen a El Tigre

La trayectoria del candidato está marcada por controversias. Durante años representó jurídicamente a personajes cuestionados como Alex Saab, señalado por Estados Unidos como testaferro de Nicolás Maduro, y David Murcia Guzmán, condenado por dirigir la pirámide financiera DMG. Además, defendió a políticos vinculados con investigaciones por parapolítica y trabajó para figuras cercanas al uribismo.

Él mismo explicó que abandonó la defensa de Saab tras conocer su estrecha relación con el gobierno venezolano. Sobre Murcia, aseguró que recientes denuncias en su contra forman parte de un “montaje” orientado a afectar su participación.

A esto se suman declaraciones públicas que generaron críticas. En una ocasión afirmó que en Colombia había que “destripar” a la izquierda; después pidió disculpas. Igualmente, recibió cuestionamientos por comentarios considerados machistas y homófobos. Otra polémica surgió tras contar que de joven amarraba pólvora a gatos, episodio que luego calificó como una broma.

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¿Cuáles son las propuestas de Abelardo de la Espriella?

La seguridad constituye el eje central de su campaña presidencial. El postulante promete combatir organizaciones criminales mediante una estrategia de mano dura inspirada en modelos internacionales. “En mi gobierno, bandido que no se someta a la justicia será dado de baja”, declaró a AFP.

Entre sus medidas figuran la construcción de megacárceles, el fortalecimiento militar y acuerdos estratégicos con Estados Unidos e Israel para enfrentar mafias vinculadas al narcotráfico. También respalda el porte de armas, posición poco común entre aspirantes presidenciales colombianos.

En economía propone disminuir la estructura estatal y fomentar una administración orientada por criterios empresariales. En política exterior, plantea una relación cercana con gobiernos conservadores y aliados occidentales.

Su fórmula vicepresidencial incluye al economista José Manuel Restrepo, exministro y académico, cuya incorporación busca aportar experiencia técnica a una candidatura marcada por el discurso antisistema y la confrontación ideológica.

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