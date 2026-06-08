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Iván Cepeda reconoce los resultados de la primera vuelta en Colombia pese a que Gustavo Petro insiste con el fraude

Cepeda señaló que respetó las reglas democráticas durante su campaña y enfatizó en X la transparencia del proceso electoral.

El senador subraya que respetó las reglas democráticas durante su campaña, a diferencia del presidente Gustavo Petro. Foto: AFP.
El senador subraya que respetó las reglas democráticas durante su campaña, a diferencia del presidente Gustavo Petro. Foto: AFP.
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Tras una semana mediática, el candidato presidencial Iván Cepeda, del Pacto Histórico reconoció los resultados de la primera vuelta electoral del 31 de mayo, en la que obtuvo 9,7 millones de votos (40,98%) y quedó en segundo lugar, detrás del ultraderechista Abelardo de la Espriella, que consiguió 10,3 millones de votos (43,78%).

A través de un comunicado en su cuenta de X, aseguró que, “una vez terminados los escrutinios, reconozco los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial”. En su mensaje, el senador enfatizó que durante toda la campaña respetó “estrictamente las reglas democráticas y la transparencia con la que se debe informar a la opinión pública”.

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El reconocimiento del oficialista contrasta con la postura del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó los resultados preliminares e insiste en la existencia de supuestas irregularidades en el software de escrutinio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, pese a que el proceso oficial de conteo concluyó con un 99,94% de coincidencia con el conteo manual de las mesas de votación.

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El desarrollo de la segunda vuelta

Una carta que se habilita con la aceptación de Cepeda es la del debate previo a la segunda vuelta. Cabe recordar que De la Espriella indicó en más de una oportunidad que el reconocimiento de los primeros comicios era su única condición para aceptar un nuevo cruce con el candidato del oficialismo, quien también insistió en la realización de este debate.

El Tiempo reportó que el aspirante de izquierda pidió a las directivas de RCN, Caracol y RTVC que actúen como anfitriones de un encuentro en el que los dos candidatos puedan exponer y contrastar sus propuestas.

El favorito de Petro recordó que su campaña ya atendió invitaciones de estos medios en ocasiones anteriores y, en ese mismo escenario, instó a su contrincante a designar a sus compromisarios para avanzar en la organización del debate.

Validación internacional

La misión de observación de la Unión Europea (UE) en Colombia ya confirmó la semana pasada la fiabilidad de los resultados de la primera vuelta presidencial, pese a la polarización y hechos de violencia registrados durante la campaña. La participación alcanzó un histórico 58% del electorado, según la autoridad electoral.

Leire Pajín, jefa de la delegación del Parlamento Europeo, aseguró en aquella rueda de prensa que “confiamos en que en la segunda vuelta las elecciones se producirán de nuevo en un clima plenamente democrático y sin injerencias de ningún tipo”.

La misión, presente en 591 mesas en todo el país, incluyó a 12 eurodiputados de cinco países y de todos los grupos políticos de la Eurocámara, que se sumaron a observadores de 24 naciones de la UE, Noruega, Suiza y Canadá.

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