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Gobierno de Venezuela rechaza diálogo con María Corina Machado y asegura que no está en posición de poner condiciones

La respuesta oficial se produjo días después de que María Corina Machado reiterara que tiene "la responsabilidad de dirigir el proceso de negociación" con el Ejecutivo para avanzar hacia unas nuevas elecciones presidenciales.

María Corina Machado mantiene su apuesta por liderar una negociación con el chavismo
María Corina Machado mantiene su apuesta por liderar una negociación con el chavismo | AFP
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El Gobierno de Venezuela descartó cualquier negociación con María Corina Machado y con la principal coalición opositora del país. El pronunciamiento llegó después de que la dirigente planteara la necesidad de un proceso de diálogo con la administración encabezada por Delcy Rodríguez para avanzar hacia unas nuevas elecciones presidenciales.

Diosdado Cabello, ministro de Interior y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), rechazó de forma categórica esa posibilidad durante una rueda de prensa. “Con ellos no está planteado nada y con ella menos”, afirmó. También aseguró que no ha existido ninguna reunión entre la presidenta encargada y representantes del sector opositor. “Ellos no están en posición de poner condiciones en este país”, agregó.

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Machado insiste en liderar una transición

La respuesta oficial se produjo días después de que María Corina Machado reiterara que debe asumir la conducción de un eventual acuerdo con el Ejecutivo. En una entrevista concedida a la periodista Carla Angola desde Oslo, sostuvo que tiene “la responsabilidad de dirigir el proceso de negociación” y consideró que esa alternativa representa la mejor salida para todas las partes involucradas.

La dirigente señaló que cualquier transición democrática debe contar con objetivos definidos, plazos concretos y mecanismos de evaluación. Además, defendió la necesidad de mantener informada a la ciudadanía sobre los avances de las conversaciones. En declaraciones recientes, confirmó su intención de participar como candidata en unas futuras elecciones presidenciales y afirmó que la salida de Delcy Rodríguez “no está en duda”.

La oposición encabezada por Machado y por Edmundo González Urrutia ha solicitado además el acompañamiento de Estados Unidos para impulsar un pacto político que permita, de acuerdo con sus planteamientos, recuperar la democracia mediante una nueva consulta electoral.

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Familiares de presos políticos piden mediación de Estados Unidos

Mientras continúa el debate, familiares de presos políticos instalaron un campamento frente a la embajada estadounidense en Caracas con el fin de exigir la intervención de Washington en favor de sus seres queridos.

Francis Quiñones, madre de uno de los detenidos relacionados con la operación Gedeón, declaró a periodistas: “No nos iremos de aquí hasta que el encargado de negocios John Barrett haga esa mediación con el gobierno y nos entreguen a nuestros familiares”.

Los manifestantes argumentan que EE. UU. tiene capacidad de influencia sobre las autoridades venezolanas. Gabriela Álvarez, integrante del Comité para la Libertad de los Presos Políticos, indicó que representantes de la legación diplomática recibieron las solicitudes y les pidieron paciencia mientras evalúan una respuesta.

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Recuperación petrolera avanza, según Washington

En paralelo a la crisis política, la Embajada de Estados Unidos en Caracas informó que las exportaciones de petróleo alcanzaron 1,25 millones de barriles diarios, el volumen más alto registrado en 7 años.

El encargado de negocios, John Barrett, atribuyó ese resultado al plan impulsado por Donald Trump y Marco Rubio. Según la representación diplomática, la cooperación entre las autoridades interinas y los inversionistas privados ha favorecido la recuperación económica de la nación.

Datos citados por la OPEP muestran que la producción venezolana aumentó de 1.095.000 barriles diarios en marzo a 1.136.000 en abril. Por su parte, la ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, aseguró a finales de mayo que el bombeo ya alcanzaba 1.200.000 barriles diarios.

La apertura a la inversión extranjera también ha despertado interés de compañías como Chevron y Shell, que evalúan ampliar operaciones y desarrollar proyectos energéticos bajo el nuevo marco regulatorio promovido por funcionarios.

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