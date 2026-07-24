Defensoría del Pueblo presentaría demanda de inconstitucionalidad contra ley impunidad para la PNP y FF.AA
La Defensoría informó que realiza un análisis jurídico integral de la Ley N.° 32735, la cual establece que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas no serán investigados por la justicia ordinaria.
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La Defensoría del Pueblo evalúa presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que da impunidad a la Policía y Fuerzas Armadas al establecer que sean juzgados por su propio tribunal (fuero militar-policial).
Por medio de un comunicado, indicaron que realizan un análisis para verificar la compatibilidad de referida norma con la Constitución Política, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano en materia de derechos humanos.
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"Si como resultado del test de constitucionalidad no se respetan los límites establecidos en la Constitución se interpondrá la demanda de inconstitucionalidad basado en los tres pasos sucesivos que la norma debe cumplir obligatoriamente como son: la Idoneidad, necesidad y proporcionalidad o ponderación", se lee.
Aseguraron que van a realizar un análisis técnico, objetivo y estrictamente jurídico antes de adoptar cualquier decisión.