HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

FDA retira lotes de cetirizina por posible contaminación con otro medicamento

La FDA recomienda suspender su uso y consultar a un profesional de la salud si han presentado síntomas tras la ingesta de estos lotes. Se habilitaron canales de atención para consultas.

La FDA recomienda a los consumidores revisar las etiquetas y suspender el uso de los lotes afectados para evitar reacciones alérgicas graves.
La FDA recomienda a los consumidores revisar las etiquetas y suspender el uso de los lotes afectados para evitar reacciones alérgicas graves. | Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ordenó el retiro de cuatro lotes de cetirizina hidrocloruro de 5 miligramos tras detectar una posible contaminación cruzada con ranitidina, un medicamento utilizado para tratar la acidez estomacal. La medida fue anunciada el 20 de julio de 2026 y aplica a productos distribuidos en todo el territorio estadounidense.

La notificación fue emitida luego de que el fabricante Unique Pharmaceutical Laboratories, con sede en India, y la distribuidora Rising Pharma Holdings Inc. investigaran un reporte sobre anomalías en algunas tabletas. Hasta el momento, la FDA indicó que no se han confirmado efectos adversos relacionados con los lotes retirados, aunque pidió a los consumidores revisar los envases antes de utilizar el medicamento.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ SON LOS REGISTROS AKÁSHICOS? LO QUE REVELA ESTA MIRADA ESPIRITUAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Los recursos estratégicos más codiciados que definen el futuro del mundo están en América Latina: la región concentra algunas de las mayores reservas de oro, cobre, plata y litio

lr.pe

¿Cuáles son los lotes de cetirizina retirados por la FDA y cómo identificarlos?

El retiro corresponde exclusivamente a los lotes GY825029, GY825030, GY825031 y GY825032 de cetirizina hidrocloruro de 5 mg. Los productos fueron comercializados en frascos con 100 tabletas, identificados con el número nacional de medicamento (NDC) 16571-401-10 y fecha de vencimiento en octubre de 2028.

La FDA recomendó revisar cuidadosamente la etiqueta del envase para verificar si coincide con alguno de los lotes señalados. La investigación comenzó después de que un técnico de farmacia detectara tabletas con manchas rojizas y cambios de color, hallazgo que dio paso a los análisis que confirmaron la posible presencia de ranitidina en parte del producto.

PUEDES VER: Un país de Sudamérica construye un domo gigante de última tecnología para dominar el mundo del cobre con US$4.400 millones: operaría desde 2027

lr.pe

Qué recomienda la FDA a quienes tengan los frascos de cetirizina afectados

La autoridad sanitaria pidió a las personas que posean alguno de los lotes retirados suspender su consumo de inmediato y consultar con un profesional de la salud si presentan síntomas tras haber ingerido el medicamento. También recordó que quienes son sensibles a la ranitidina podrían enfrentar reacciones alérgicas de gravedad, incluyendo anafilaxia, dificultad para respirar, inflamación del rostro o la garganta, urticaria, disminución de la presión arterial y pérdida del conocimiento.

Como parte del procedimiento, Rising Pharma Holdings Inc. habilitó canales de atención para resolver consultas relacionadas con el retiro, mientras que la FDA invitó a pacientes y profesionales sanitarios a reportar cualquier reacción adversa mediante el sistema MedWatch. La agencia explicó que este proceso forma parte de los protocolos de farmacovigilancia implementados para retirar productos potencialmente comprometidos y reducir riesgos para la salud pública.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
EsSalud evalúa declararse en emergencia: desabastecimiento de medicamentos supera el 55% en algunas zonas

EsSalud evalúa declararse en emergencia: desabastecimiento de medicamentos supera el 55% en algunas zonas

LEER MÁS
Piura: alertan medicinas vencidas y falta de antirretrovirales en centros de salud de Talara y Paita

Piura: alertan medicinas vencidas y falta de antirretrovirales en centros de salud de Talara y Paita

LEER MÁS
Clausuran 666 farmacias en todo el país por vender medicamentos vencidos, falsificados y sin registro sanitario

Clausuran 666 farmacias en todo el país por vender medicamentos vencidos, falsificados y sin registro sanitario

LEER MÁS
Hallan los restos del avión que se estrelló en Puerto Rico hace 74 años y dejó 52 muertos: la tragedia cambió la seguridad aérea

Hallan los restos del avión que se estrelló en Puerto Rico hace 74 años y dejó 52 muertos: la tragedia cambió la seguridad aérea

LEER MÁS
La descubrieron por accidente mientras buscaban petróleo hace 85 años: la enorme reserva de agua que comparten 4 países de Sudamérica

La descubrieron por accidente mientras buscaban petróleo hace 85 años: la enorme reserva de agua que comparten 4 países de Sudamérica

LEER MÁS
EE. UU. presenta un sistema capaz de neutralizar más de 50 drones sin disparar un misil: utiliza microondas de alta potencia

EE. UU. presenta un sistema capaz de neutralizar más de 50 drones sin disparar un misil: utiliza microondas de alta potencia

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La montaña de más de 60.000 toneladas de ropa que crece cada año en este país de América Latina: puede verse desde el espacio

La montaña de más de 60.000 toneladas de ropa que crece cada año en este país de América Latina: puede verse desde el espacio

LEER MÁS
El primer humano que vivirá 1.000 años ya está entre nosotros: usará IA y nanotecnología, según científico

El primer humano que vivirá 1.000 años ya está entre nosotros: usará IA y nanotecnología, según científico

LEER MÁS
Los recursos estratégicos más codiciados que definen el futuro del mundo están en América Latina: la región concentra algunas de las mayores reservas de oro, cobre, plata y litio

Los recursos estratégicos más codiciados que definen el futuro del mundo están en América Latina: la región concentra algunas de las mayores reservas de oro, cobre, plata y litio

LEER MÁS
Esta imagen no es una señal en el cielo de Ucrania: ha sido creada por una IA

Esta imagen no es una señal en el cielo de Ucrania: ha sido creada por una IA

LEER MÁS
EE. UU. presenta un sistema capaz de neutralizar más de 50 drones sin disparar un misil: utiliza microondas de alta potencia

EE. UU. presenta un sistema capaz de neutralizar más de 50 drones sin disparar un misil: utiliza microondas de alta potencia

LEER MÁS
Elvia Cortés, la mujer que murió al explotarle bomba que extorsionadores le colocaron en el cuello

Elvia Cortés, la mujer que murió al explotarle bomba que extorsionadores le colocaron en el cuello

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025