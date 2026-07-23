FDA retira lotes de cetirizina por posible contaminación con otro medicamento

La FDA recomienda a los consumidores revisar las etiquetas y suspender el uso de los lotes afectados para evitar reacciones alérgicas graves. | Foto: composición LR

La FDA recomienda a los consumidores revisar las etiquetas y suspender el uso de los lotes afectados para evitar reacciones alérgicas graves. | Foto: composición LR

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La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ordenó el retiro de cuatro lotes de cetirizina hidrocloruro de 5 miligramos tras detectar una posible contaminación cruzada con ranitidina, un medicamento utilizado para tratar la acidez estomacal. La medida fue anunciada el 20 de julio de 2026 y aplica a productos distribuidos en todo el territorio estadounidense.

La notificación fue emitida luego de que el fabricante Unique Pharmaceutical Laboratories, con sede en India, y la distribuidora Rising Pharma Holdings Inc. investigaran un reporte sobre anomalías en algunas tabletas. Hasta el momento, la FDA indicó que no se han confirmado efectos adversos relacionados con los lotes retirados, aunque pidió a los consumidores revisar los envases antes de utilizar el medicamento.

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¿Cuáles son los lotes de cetirizina retirados por la FDA y cómo identificarlos?

El retiro corresponde exclusivamente a los lotes GY825029, GY825030, GY825031 y GY825032 de cetirizina hidrocloruro de 5 mg. Los productos fueron comercializados en frascos con 100 tabletas, identificados con el número nacional de medicamento (NDC) 16571-401-10 y fecha de vencimiento en octubre de 2028.

La FDA recomendó revisar cuidadosamente la etiqueta del envase para verificar si coincide con alguno de los lotes señalados. La investigación comenzó después de que un técnico de farmacia detectara tabletas con manchas rojizas y cambios de color, hallazgo que dio paso a los análisis que confirmaron la posible presencia de ranitidina en parte del producto.

Qué recomienda la FDA a quienes tengan los frascos de cetirizina afectados

La autoridad sanitaria pidió a las personas que posean alguno de los lotes retirados suspender su consumo de inmediato y consultar con un profesional de la salud si presentan síntomas tras haber ingerido el medicamento. También recordó que quienes son sensibles a la ranitidina podrían enfrentar reacciones alérgicas de gravedad, incluyendo anafilaxia, dificultad para respirar, inflamación del rostro o la garganta, urticaria, disminución de la presión arterial y pérdida del conocimiento.

Como parte del procedimiento, Rising Pharma Holdings Inc. habilitó canales de atención para resolver consultas relacionadas con el retiro, mientras que la FDA invitó a pacientes y profesionales sanitarios a reportar cualquier reacción adversa mediante el sistema MedWatch. La agencia explicó que este proceso forma parte de los protocolos de farmacovigilancia implementados para retirar productos potencialmente comprometidos y reducir riesgos para la salud pública.