Donald Trump asegura que la diplomacia con Irán está en su fase final y anticipa un acuerdo en dos o tres días

El mandatario estadounidense aseguró que un acuerdo podría frenar el programa nuclear de Irán y permitir la reapertura del estrecho de Ormuz | AFP

El mandatario estadounidense aseguró que un acuerdo podría frenar el programa nuclear de Irán y permitir la reapertura del estrecho de Ormuz | AFP

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Donald Trump afirmó que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán atraviesan su etapa decisiva y aseguró que un acuerdo podría cerrarse en “dos o tres días”. El anuncio llegó después de que se comunicó, junto con Israel, el cese de una nueva ronda de ataques que había puesto en riesgo la frágil tregua vigente en Oriente Medio.

'Estamos en la fase final de lo que será un tratado muy, muy bueno', declaró el mandatario ante periodistas. Trump también sostuvo que el entendimiento permitiría impedir que Teherán avance en su programa nuclear y facilitaría la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio energético internacional.

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Las declaraciones se producen después de más de dos meses de anuncios similares por parte del presidente estadounidense. Según CNN, desde marzo, Trump ha insistido en 37 ocasiones en que el pacto estaba próximo a concretarse. Sin embargo, hasta ahora no se ha materializado ningún pacto definitivo entre las partes.

Israel e Irán frenan agresiones tras una nueva escalada militar

La posibilidad de una salida diplomática surgió tras varios días de tensión militar. Irán lanzó misiles hacia Israel en respuesta a la guerra que mantiene contra Hezbolá en Líbano. La reacción provocó nuevos intercambios de fuego antes de que se anunciara la suspensión de sus operaciones.

De acuerdo con el ejército israelí, durante la noche fueron lanzados cerca de 30 misiles iraníes. Tel Aviv respondió con ataques contra objetivos militares. Pese a la intensidad de los bombardeos, las autoridades no reportaron víctimas derivadas de ese intercambio.

En Teherán, la situación parecía más calmada. Medios iraníes informaron sobre la reapertura del aeropuerto internacional de la capital, cerrado previamente por razones de seguridad. Aunque la actividad cotidiana comenzó a recuperarse, muchos ciudadanos expresaron preocupación por el futuro del conflicto y por sus consecuencias económicas.

Netanyahu mantiene la ofensiva contra Hezbolá en Líbano

A pesar del alto el fuego, Benjamin Netanyahu dejó claro que la campaña militar contra Hezbolá continuará. Su ministro de Defensa, Israel Katz, aseveró que el país responderá a cualquier ataque procedente del movimiento respaldado por Teherán.

Las Fuerzas Armadas israelíes emitieron órdenes de evacuación a los habitantes de Tiro y zonas cercanas en el sur del Líbano. Mientras tanto, el Ministerio de Salud libanés informó que varios ataques registrados el lunes dejaron víctimas mortales en Tiro, Nabatieh y Marwanieh.

Trump además mostró señales de frustración con Netanyahu. Conforme a información del medio Axios, el mandatario republicano le advirtió: “Bibi, deberías tener cuidado o muy pronto te quedarás solo”. Por su parte, el líder israelí respondió que su país sostiene el “pleno derecho a la autodefensa”.

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Diplomacia continúa pese a las tensiones

Las conversaciones internacionales siguen activas pese a los episodios de violencia. Pakistán participa como mediador y recientemente envió una delegación a Teherán. El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, entregó una “carta especial” al líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, conforme con un informe de la televisión estatal.

El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, afirmó que la diplomacia continúa funcionando, pero reconoció que los enfrentamientos pueden afectar el proceso. Mientras ofrecía declaraciones en el Ministerio de Exteriores, explosiones sacudieron los alrededores del edificio, según reportó AFP.

La situación económica aumenta la presión sobre las negociaciones. Residentes consultados por medios internacionales describieron un fuerte incremento de precios y una creciente incertidumbre. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo advirtió que millones de personas podrían caer en la pobreza debido a las consecuencias del conflicto y las sanciones.

Mundial 2026 suma una nueva controversia con la selección iraní

La crisis también alcanzó al ámbito deportivo. La Federación Iraní de Fútbol denunció que Estados Unidos retiró la cuota de entradas destinada a los aficionados para los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026.

En un comunicado, la federación sostuvo que la medida contradice las disposiciones de la FIFA sobre la distribución de boletos para las selecciones participantes. Hasta el momento, ni las autoridades estadounidenses ni el organismo rector del fútbol mundial han emitido una respuesta oficial.

Las dificultades se suman a otros obstáculos enfrentados por la delegación persa. Según la federación, varios integrantes del cuerpo técnico y directivos tuvieron problemas al momento de obtener visados. Como consecuencia, el equipo trasladó su campamento base desde Arizona hacia la ciudad mexicana de Tijuana, aunque disputará sus encuentros de la primera fase en territorio estadounidense.