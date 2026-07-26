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Natalie Vértiz destapa pelea con Yaco Eskenazi y le hace fuerte reclamo: "Entiendas cuál es mi lenguaje del amor"

La modelo encaró a Yaco Eskenazi tras llevarse una desilusión en su aniversario de bodas, situación que terminó desatando una discusión entre ambos.

Natalie Vértiz confiesa su molestia en el aniversario de boda con Yaco Eskenazi. Foto: composición LR/ATV
Natalie Vértiz confiesa su molestia en el aniversario de boda con Yaco Eskenazi. Foto: composición LR/ATV
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Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi volvieron a demostrar que, aunque son una de las parejas más sólidas de la televisión peruana, su matrimonio también pasa por momentos de crisis. Durante la celebración por el aniversario del salón de la exreina de belleza, ambos revelaron que protagonizaron una discusión el mismo día en que cumplieron 11 años de casados, debido a un detalle que ella esperaba con ilusión.

Frente a las cámaras de 'Magaly TV, la firme', la modelo recordó que el inconveniente surgió porque esperaba un gesto especial de su esposo. "Yo sí estuve esperando todo el día mi mensaje", confesó la modelo, quien además le hizo un contundente reclamo al conductor de televisión al explicar cuál considera que es su verdadero lenguaje del amor.

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Natalie Vértiz explicó por qué discutió con Yaco Eskenazi en su aniversario

Durante la entrevista, Yaco Eskenazi comentó que ambos pasaron su aniversario celebrando fuera de casa. Sin embargo, Natalie Vértiz recordó que el día no comenzó de la mejor manera, pues ambos llegaron a la celebración después de una discusión. "Llegamos un poquito peleados, pero de ahí el amor pudo más", señaló la modelo.

La ex-Miss Perú explicó que su molestia se originó porque esperaba recibir un mensaje especial de parte de su esposo. Mientras el exchico reality intentaba explicar su versión de los hechos, la modelo lo interrumpió para dejar clara su posición. "No, no, no prefiero, es parte de… ya sé lo que vas a decir, que prefiero que me dedique palabras. Me gustan los detalles, siempre y cuando también entiendas cuál es mi lenguaje del amor. Y el lenguaje del amor que yo tengo es que tú realmente demuestres, grites a los cuatro vientos cuánto me amas, cuánto me admiras", expresó.

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Yaco Eskenazi contó cómo logró reconciliarse con Natalie Vértiz

Tras escuchar el reclamo de su esposa, Yaco Eskenazi reveló que hizo todo lo posible para revertir la situación y conseguir que la celebración terminara de la mejor manera. "Yo tengo que perseguir y hacer todos los méritos para que ella me quiera nuevamente. Entonces tuve que alquilar una vista a Lima para que cene", comentó el conductor.

Sin embargo, el amigo de 'Loco Wagner' también reconoció que no comparte la misma intensidad con la que su esposa vive este tipo de celebraciones. "El año pasado fueron los 10 años, ya los 11 (años), tampoco va a estar celebrando todos los años", expresó.

Pese a la anécdota, el momento terminó con una muestra de admiración hacia Natalie Vértiz durante el aniversario de su salón de belleza. "Eres una empresaria, una capa, una mamá. De verdad que estoy orgulloso y feliz y por eso estoy acá, porque en verdad me pone muy contento", manifestó el exchico reality.

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