Ecuador en "alerta naranja" por el fenómeno de El Niño y aprueba plan de respuesta como "prioridad nacional"

El fenómeno ya impacta la pesca y eleva el riesgo de sequías e incendios en la Amazonía. Foto: AFP.

El fenómeno ya impacta la pesca y eleva el riesgo de sequías e incendios en la Amazonía. Foto: AFP.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Ante el calentamiento anómalo de la temperatura del océano Pacífico, el Gobierno de Ecuador elevó de amarilla a naranja (peligro alto) la alerta por la amenaza del fenómeno climático de El Niño.

La medida abarca a 17 de las 24 provincias del país, desplegándose de manera específica en 143 municipios y 491 parroquias. Durante la sesión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, las autoridades aprobaron el Plan de Acción Nacional ante el Evento El Niño 2026-2027, cuya ejecución fue declarada como una prioridad del Estado.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ SON LOS REGISTROS AKÁSHICOS? LO QUE REVELA ESTA MIRADA ESPIRITUAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Si bien el Ejecutivo aclaró que este cambio de alerta no equivale aún a una declaratoria oficial del fenómeno —ya que se requiere una convergencia total entre las condiciones atmosféricas y oceanográficas—, confirmó que los factores detonantes ya se encuentran presentes.

La decisión se tomó tras un mes de evaluaciones continuas por parte del Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño (Erfen), que desde ahora emitirá informes técnicos quincenales para monitorear la evolución del evento en tiempo real.

PUEDES VER: Daniel Ortega anuncia que Nicaragua no volverá a celebrar elecciones para evitar un triunfo de la oposición

Inversiones preventivas, impacto ecológico y ajuste en el calendario electoral

Para contener los potenciales daños en la infraestructura pública, el Ejecutivo destinó cerca de 600 millones de dólares en obras preventivas, labores de mantenimiento y equipamiento.

Sin embargo, los efectos del fenómeno ya empiezan a resentirse en el entorno ecológico y económico, alterando la pesca comercial, modificando los patrones de avistamiento de aves y elevando el riesgo de sequías extremas e incendios forestales en la región amazónica.

La magnitud de la amenaza climática también reconfiguró la agenda política del país. Frente al riesgo inminente de que las intensas precipitaciones e inundaciones inhabiliten accesos y compliquen la logística comicial a inicios del próximo año, el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió adelantar las elecciones locales para el 29 de noviembre de 2026.

Con un antecedente histórico que evoca las severas crisis de desabastecimiento de alimentos sufridas durante el periodo 1997-1998, las autoridades mantienen la observación activa sin precisar aún una fecha exacta para el inicio de las lluvias copiosas.