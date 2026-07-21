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Judicialidad

Corte de Lambayeque inauguró ciclo de conferencias internacionales por el Día del Juez y la Jueza

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque inicia el ciclo de Conferencias Magistrales Internacionales por el Día del Juez, con la participación del Dr. Manuel Atienza Rodríguez.

El evento aborda temas sobre la función jurisdiccional en el siglo XXI y la importancia del sentido común en el derecho. Foto: difusión.
El evento aborda temas sobre la función jurisdiccional en el siglo XXI y la importancia del sentido común en el derecho. Foto: difusión.
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Con la participación del reconocido jurista y filósofo del derecho español Dr. Manuel Atienza Rodríguez, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque inauguró el ciclo de Conferencias Magistrales Internacionales por el Día del Juez y la Jueza, denominado "La función jurisdiccional en el siglo XXI: razonamiento judicial, precedente e inteligencia artificial", organizado por la Comisión de Celebración del Día del Juez y la Jueza.

La jornada académica fue inaugurada por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, quien expresó su satisfacción por recibir, de manera virtual, a una de las figuras más influyentes del pensamiento jurídico contemporáneo. Durante sus palabras de bienvenida, destacó la trascendencia académica del Dr. Atienza, su destacada labor en la Universidad de Alicante y el impacto de sus aportes en la filosofía del derecho y la argumentación jurídica a nivel internacional. Asimismo, resaltó la riqueza cultural de Lambayeque y extendió una cordial invitación para que el destacado académico visite próximamente esta jurisdicción.

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Durante la conferencia magistral "Sentido común, Derecho y jurisdicción", Manuel Atienza planteó una reflexión sobre el papel del sentido común en la función jurisdiccional, sosteniendo que el derecho debe entenderse como un "sentido común refinado", capaz de ofrecer respuestas comprensibles para la sociedad sin renunciar al rigor jurídico.

El expositor explicó que, si bien el derecho requiere conocimientos técnicos especializados, las decisiones judiciales deben mantener una conexión con las nociones básicas de justicia y racionalidad compartidas por la ciudadanía. En ese contexto, advirtió que el verdadero desafío para los jueces consiste en diferenciar el sentido común de los prejuicios, privilegiando un sentido común crítico, sustentado en la argumentación jurídica, la evidencia y los principios constitucionales.

Asimismo, destacó que la labor jurisdiccional exige combinar la intuición propia de la experiencia con una reflexión profunda al momento de motivar las resoluciones judiciales. En ese sentido, enfatizó que la fundamentación de las sentencias constituye una garantía indispensable para asegurar decisiones objetivas, razonadas y respetuosas de los derechos fundamentales.

Durante el diálogo académico con los participantes, el jurista respondió diversas interrogantes relacionadas con la argumentación jurídica, las máximas de experiencia, la presunción de inocencia y el papel del sentido común en la resolución de casos complejos, generando un enriquecedor intercambio de ideas con magistrados, servidores judiciales y profesionales del derecho de distintos países.

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Al concluir la actividad, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, y el presidente de la Comisión de Capacitación de Magistrados, Dr. Edwin Figueroa Gutarra, agradecieron al Dr. Manuel Atienza Rodríguez por compartir su vasta experiencia académica y destacaron la calidad de la conferencia, así como la amplia participación nacional e internacional alcanzada durante esta primera jornada. Del mismo modo, resaltaron el intercambio académico promovido con la Universidad de Alicante y la disposición del expositor para compartir materiales de estudio que contribuirán a la formación continua de la comunidad jurídica.

Con este ciclo de conferencias magistrales, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque continúa promoviendo espacios académicos de alto nivel que reúnen a destacados especialistas internacionales para reflexionar sobre los principales retos de la función jurisdiccional en el siglo XXI.

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