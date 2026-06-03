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Ultraderechista Abelardo de la Espriella recibe el "respaldo total" de Trump tras liderar la primera vuelta en Colombia

El presidente estadounidense destacó que la elección en Colombia es crucial para la relación entre ambos países y elogió las cualidades de De la Espriella, al considerarlo un líder fuerte y decidido.

El candidato colombiano agradeció el respaldo de Trump y afirmó que priorizaría la relación con EE. UU. Foto: Composición LR/AFP.
El candidato colombiano agradeció el respaldo de Trump y afirmó que priorizaría la relación con EE. UU. Foto: Composición LR/AFP.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó públicamente su apoyo al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, quien competirá en la segunda vuelta electoral del próximo 21 de junio frente al senador izquierdista Iván Cepeda.

A través de una publicación en su red social Truth Social, el mandatario estadounidense calificó la elección como un proceso determinante para el futuro de Colombia y para los vínculos entre Bogotá y Washington. "Por sus grandes logros en la vida, y por el apoyo que me ha dado, personalmente, tengo el honor de conceder a Abelardo mi completo y total respaldo", escribió el republicano.

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El gobernante estadounidense describió a De la Espriella como un dirigente "inteligente, fuerte y decidido", y sostuvo que una eventual administración suya favorecería el crecimiento económico, la generación de empleo, el fortalecimiento del comercio y las acciones contra la criminalidad y el narcotráfico. Asimismo, afirmó que impulsaría el restablecimiento de la "ley y el orden" en el país.

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Estados Unidos resalta la segunda vuelta en Colombia

Trump también destacó la relevancia de la segunda vuelta presidencial, al señalar que el candidato colombiano se enfrentará a un representante de lo que denominó la "izquierda radical". Además, aseguró que era un "honor" brindarle su apoyo y expresó confianza en su desempeño político, al afirmar que "El Tigre" no decepcionará a los colombianos.

El pronunciamiento del mandatario norteamericano se produjo pocas horas después de que la Registraduría Nacional confirmara el avance del escrutinio preliminar. Con el 99,94% de las mesas contabilizadas, Abelardo de la Espriella se ubicó en el primer lugar de la votación, seguido por el candidato oficialista Iván Cepeda.

Abelardo agradece, mientras Petro pide libertad

El autodenominado outsider agradeció el respaldo del líder estadounidense y lo consideró un aliado "determinante para combatir el crimen, el narcoterrorismo y poder liberar a Colombia de una buena vez de tanto dolor y de tanta violencia". En una entrevista con la revista Semana, afirmó sentirse "muy honrado por el apoyo" y aseguró tener "muy buenas relaciones" con esa administración.

Además, enfatizó que su gobierno priorizaría la relación con Estados Unidos y resaltó que "son nuestro primer socio comercial". Añadió que Washington será clave "para combatir el crimen y llevar el comercio entre las dos naciones a un nivel nunca antes visto".

Por su parte, el actual presidente Gustavo Petro criticó la intervención estadounidense y exhortó a los ciudadanos a "votar en plena libertad". En X, la autoridad sostuvo: "Cuando un país interviene en las decisiones de otro país, muere la libertad. Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie".

"Luchó toda una generación joven de neogranadinos y neogranadinas al lado de (los próceres Simón) Bolívar y (Antonio) Nariño para darnos libertad y soberanía. Si el corazón del mundo pierde su libertad y soberanía, se apaga la esperanza", recordó Petro en alusión a la lucha histórica por la independencia.

Resultados verídicos en las elecciones

En paralelo, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) descartó "cualquier manipulación" en el conteo preliminar y el escrutinio de la primera vuelta, y destacó que los comicios se desarrollaron de manera "ordenada, transparente y fluida".

El jefe de la misión y vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, aseguró que se encargó una auditoría al software utilizado en el conteo a una organización internacional y que los partidos que la solicitaron recibieron las conclusiones "dos días antes de las elecciones".

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