Congreso bicameral elegirá a sus Mesas Directivas este 26 de julio

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El Congreso bicameral del Perú ya tiene fecha para escoger a sus nuevas autoridades. La elección de la Mesa Directiva del Senado se realizará el domingo 26 de julio a las 2.00 p. m., según fuentes de La República. Ese mismo día, a las 6.00 p. m., se definirá la conducción de la Cámara de Diputados. Ambos horarios permanecen sujetos a confirmación por parte de la Junta Preparatoria del Parlamento.

Las bancadas deberán presentar sus listas para el Senado hasta las 2.00 p. m. del sábado 25 de julio. Para Diputados, el límite se extiende hasta las 6.00 p. m. de ese mismo sábado. La Oficialía Mayor del Congreso recibirá ambos documentos y verificará que cumplan los requisitos del Reglamento antes de habilitar el proceso.

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La Junta Preparatoria conduce esta transición desde el 15 de julio. El senador electo Miguel Torres, de Fuerza Popular, preside ese órgano temporal junto a la diputada electa Cecilia Chacón, en la vicepresidencia.

Las otras fechas del cronograma congresal

La instalación de la Junta Preparatoria se realizará este viernes 24 de julio a las 9.00 a. m. Dos horas más tarde, los senadores electos juramentarán su cargo, mientras que los diputados lo harán a las 4.00 p. m.

El lunes 27 de julio llega la instalación formal del nuevo Parlamento. El Senado queda constituido a las 10.00 a. m. Una hora después se instala la Cámara de Diputados. El cierre llega a la medianoche, cuando se instala oficialmente el Congreso de la República. Con ese acto arranca la primera legislatura ordinaria del periodo 2026-2027.

El cronograma cierra el martes 28 de julio con la sesión solemne del Congreso, prevista para las 11.00 a. m., horario también sujeto a confirmación. Esa ceremonia corresponde a la transmisión del mando presidencial.