HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Congreso bicameral elegirá a sus Mesas Directivas este 26 de julio

Las bancadas deben entregar sus listas para el Senado hasta el 25 de julio a las 2 p. m. y para Diputados hasta las 6 p. m. del mismo día, bajo la supervisión de la Oficialía Mayor del Congreso.

Mesas Directivas serán elegidas el próximo 26 de julio. Foto: difusión
Mesas Directivas serán elegidas el próximo 26 de julio. Foto: difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

El Congreso bicameral del Perú ya tiene fecha para escoger a sus nuevas autoridades. La elección de la Mesa Directiva del Senado se realizará el domingo 26 de julio a las 2.00 p. m., según fuentes de La República. Ese mismo día, a las 6.00 p. m., se definirá la conducción de la Cámara de Diputados. Ambos horarios permanecen sujetos a confirmación por parte de la Junta Preparatoria del Parlamento.

Únete a nuestro canal de política y economía

Las bancadas deberán presentar sus listas para el Senado hasta las 2.00 p. m. del sábado 25 de julio. Para Diputados, el límite se extiende hasta las 6.00 p. m. de ese mismo sábado. La Oficialía Mayor del Congreso recibirá ambos documentos y verificará que cumplan los requisitos del Reglamento antes de habilitar el proceso.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI CAVIAR Y LAS ÚLTIMAS DEL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La Junta Preparatoria conduce esta transición desde el 15 de julio. El senador electo Miguel Torres, de Fuerza Popular, preside ese órgano temporal junto a la diputada electa Cecilia Chacón, en la vicepresidencia.

PUEDES VER: Ahora Nación, Buen Gobierno, Juntos por el Perú y Obras a favor de derogar leyes procrimen

lr.pe

Las otras fechas del cronograma congresal

La instalación de la Junta Preparatoria se realizará este viernes 24 de julio a las 9.00 a. m. Dos horas más tarde, los senadores electos juramentarán su cargo, mientras que los diputados lo harán a las 4.00 p. m.

El lunes 27 de julio llega la instalación formal del nuevo Parlamento. El Senado queda constituido a las 10.00 a. m. Una hora después se instala la Cámara de Diputados. El cierre llega a la medianoche, cuando se instala oficialmente el Congreso de la República. Con ese acto arranca la primera legislatura ordinaria del periodo 2026-2027.

El cronograma cierra el martes 28 de julio con la sesión solemne del Congreso, prevista para las 11.00 a. m., horario también sujeto a confirmación. Esa ceremonia corresponde a la transmisión del mando presidencial.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Kenji Fujimori se conmueve al recordar su salida del Congreso impulsada por Fuerza Popular: "Fue el momento más difícil"

Kenji Fujimori se conmueve al recordar su salida del Congreso impulsada por Fuerza Popular: "Fue el momento más difícil"

LEER MÁS
Trabajadores CAS tendrán gratificación de al menos S/300: MEF deberá establecer las condiciones de pago

Trabajadores CAS tendrán gratificación de al menos S/300: MEF deberá establecer las condiciones de pago

LEER MÁS
Nueva Carretera Central se quedó sin recursos del crédito suplementario: MTC buscará reasignar presupuesto hacia finales de 2026

Nueva Carretera Central se quedó sin recursos del crédito suplementario: MTC buscará reasignar presupuesto hacia finales de 2026

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tribunal Constitucional resuelve hábeas corpus sobre prisión preventiva de Vladimir Cerrón

Tribunal Constitucional resuelve hábeas corpus sobre prisión preventiva de Vladimir Cerrón

LEER MÁS
Ahora Nación, Buen Gobierno, Juntos por el Perú y Obras a favor de derogar leyes procrimen

Ahora Nación, Buen Gobierno, Juntos por el Perú y Obras a favor de derogar leyes procrimen

LEER MÁS
Nieto propuso a Keiko Fujimori que oposición presida ambas cámaras: "Necesitamos fortalecer el equilibrio de poderes"

Nieto propuso a Keiko Fujimori que oposición presida ambas cámaras: "Necesitamos fortalecer el equilibrio de poderes"

LEER MÁS
José Jerí no descarta solicitar pensión vitalicia por ser expresidente: "En su momento lo meditaré"

José Jerí no descarta solicitar pensión vitalicia por ser expresidente: "En su momento lo meditaré"

LEER MÁS
Ayacucho: restos de 44 desaparecidos de la guerra interna retornan a sus familias

Ayacucho: restos de 44 desaparecidos de la guerra interna retornan a sus familias

LEER MÁS
Buen Gobierno anuncia derogatoria de leyes pro-crimen como primera prioridad en el nuevo Congreso

Buen Gobierno anuncia derogatoria de leyes pro-crimen como primera prioridad en el nuevo Congreso

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025