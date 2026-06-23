Ranking QS 2026 revela las 10 mejores universidades de América Latina en 'Ciencias de la Vida y Medicina': una peruana en top 20
Brasil, Chile y México destacan en el ámbito latinoamericano, con Argentina y Colombia también en el top. Harvard lidera el ranking mundial en medicina.
- QS 2027 presenta su nuevo ranking de las mejores universidades del mundo: solo 2 peruanas destacaron en el top 1000
- El top 5 que QS World University Rankings 2027 publicó sobre las mejores universidades privadas de América Latina: Perú está incluido
La consultora británica Quacquarelli Symonds publicó un listado que evalúa a más de 1.900 instituciones en 55 disciplinas. En la categoría de Ciencias de la Vida y Medicina, la Universidad de Harvard volvió a ocupar el primer lugar mundial tras superar a la Universidad de Oxford y a la Universidad Johns Hopkins. Esa evaluación analizó criterios de reputación académica, empleabilidad, impacto de la investigación, internacionalización y sostenibilidad.
En la región, el listado QS World University Rankings 2026 se consolida como una guía influyente para la educación superior internacional. En América Latina, Brasil, Chile y México encabezan el ámbito. Argentina y Colombia completan este grupo, mientras que la oferta peruana no logró entrar al top 10, pero figura entre las 20 mejores de este campo, que comprende especialidades como Enfermería, Psicología, Veterinaria y Ciencias Biológicas.
TE RECOMENDAMOS
¿QUÉ REVELA LA PRIMERA LETRA DE TU NOMBRE? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
La Universidad de Harvard es la mejor del mundo en Medicina. Foto: NBC News
PUEDES VER: QS World University Rankings 2027: ¿cuáles son las 5 mejores universidades públicas de América Latina?
¿Cuáles son las 10 mejores universidades de América Latina en Ciencias de la Vida y Medicina, según QS 2026?
Brasil consolida su hegemonía regional al posicionar cinco instituciones en el top 10 de la clasificación.
- Universidade de São Paulo, Brasil — puesto 49
- Universidad Nacional Autónoma de México, México — puesto 99
- Pontificia Universidad Católica de Chile — puesto 121
- Universidad de Buenos Aires, Argentina — puesto 135
- Universidad de Chile — puesto 143
- Universidade Estadual de Campinas, Brasil — puesto 147
- Universidade Estadual Paulista, Brasil — puesto 239
- Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil — puesto 257
- Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil — puesto 301
- Universidad Nacional de Colombia — puesto 313
Las 3 mejores universidades de América Latina en Medicina. Foto: QS World University Rankings 2026
PUEDES VER: QS 2027 presenta su nuevo ranking de las mejores universidades del mundo: solo 2 peruanas destacaron en el top 1000
¿Qué universidad peruana destaca en el top 20 en Ciencias de la Vida y Medicina, según el ranking QS 2026?
La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) consolidó su presencia internacional al posicionarse dentro del ecosistema del QS World University Rankings by Subject 2026. En la evaluación general de la macroárea de Ciencias de la Vida y Medicina, la institución se ubicó a nivel global en el rango 401–450. Aunque ese puntaje la sitúa fuera de las 10 mejores posiciones de Latinoamérica en dicho bloque global, ratifica la competitividad de su departamento de investigación biológica y de salud.
La UPCH es la única universidad peruana destacada en Medicina, según QS 2026. Foto: QS World University Rankings 2026
La plataforma internacional divide su medición en dos niveles de filtrado debido a diferencias metodológicas. Cuando el análisis se enfoca de forma exclusiva en la disciplina específica de Medicina, la UPCH alcanza un rendimiento destacado que la proyecta individualmente en el puesto 196 del mundo. Los evaluadores asignan esta puntuación tras examinar de manera independiente variables como la reputación académica de la facultad y las citas obtenidas por sus artículos científicos publicados.
Ambos indicadores del reporte internacional son oficiales y válidos para medir el desempeño institucional. La dualidad de las cifras responde únicamente a si la herramienta de QS evalúa el bloque general de disciplinas vinculadas o solo la carrera de Medicina.