La UPCH, aunque fuera del top 10 latinoamericano, muestra un rendimiento destacado a nivel mundial. Su investigación biológica y de salud la consolida como la única peruana en el ranking de QS 2026. | Composición LR/USP/UPCH

La UPCH, aunque fuera del top 10 latinoamericano, muestra un rendimiento destacado a nivel mundial. Su investigación biológica y de salud la consolida como la única peruana en el ranking de QS 2026. | Composición LR/USP/UPCH

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La consultora británica Quacquarelli Symonds publicó un listado que evalúa a más de 1.900 instituciones en 55 disciplinas. En la categoría de Ciencias de la Vida y Medicina, la Universidad de Harvard volvió a ocupar el primer lugar mundial tras superar a la Universidad de Oxford y a la Universidad Johns Hopkins. Esa evaluación analizó criterios de reputación académica, empleabilidad, impacto de la investigación, internacionalización y sostenibilidad.

En la región, el listado QS World University Rankings 2026 se consolida como una guía influyente para la educación superior internacional. En América Latina, Brasil, Chile y México encabezan el ámbito. Argentina y Colombia completan este grupo, mientras que la oferta peruana no logró entrar al top 10, pero figura entre las 20 mejores de este campo, que comprende especialidades como Enfermería, Psicología, Veterinaria y Ciencias Biológicas.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ REVELA LA PRIMERA LETRA DE TU NOMBRE? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

La Universidad de Harvard es la mejor del mundo en Medicina. Foto: NBC News

¿Cuáles son las 10 mejores universidades de América Latina en Ciencias de la Vida y Medicina, según QS 2026?

Brasil consolida su hegemonía regional al posicionar cinco instituciones en el top 10 de la clasificación.

Universidade de São Paulo , Brasil — puesto 49

, Brasil — puesto 49 Universidad Nacional Autónoma de México , México — puesto 99

, México — puesto 99 Pontificia Universidad Católica de Chile — puesto 121

— puesto 121 Universidad de Buenos Aires , Argentina — puesto 135

, Argentina — puesto 135 Universidad de Chile — puesto 143

— puesto 143 Universidade Estadual de Campinas , Brasil — puesto 147

, Brasil — puesto 147 Universidade Estadual Paulista , Brasil — puesto 239

, Brasil — puesto 239 Universidade Federal do Rio de Janeiro , Brasil — puesto 257

, Brasil — puesto 257 Universidade Federal de Minas Gerais , Brasil — puesto 301

, Brasil — puesto 301 Universidad Nacional de Colombia — puesto 313

Las 3 mejores universidades de América Latina en Medicina. Foto: QS World University Rankings 2026

¿Qué universidad peruana destaca en el top 20 en Ciencias de la Vida y Medicina, según el ranking QS 2026?

La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) consolidó su presencia internacional al posicionarse dentro del ecosistema del QS World University Rankings by Subject 2026. En la evaluación general de la macroárea de Ciencias de la Vida y Medicina, la institución se ubicó a nivel global en el rango 401–450. Aunque ese puntaje la sitúa fuera de las 10 mejores posiciones de Latinoamérica en dicho bloque global, ratifica la competitividad de su departamento de investigación biológica y de salud.

La UPCH es la única universidad peruana destacada en Medicina, según QS 2026. Foto: QS World University Rankings 2026

La plataforma internacional divide su medición en dos niveles de filtrado debido a diferencias metodológicas. Cuando el análisis se enfoca de forma exclusiva en la disciplina específica de Medicina, la UPCH alcanza un rendimiento destacado que la proyecta individualmente en el puesto 196 del mundo. Los evaluadores asignan esta puntuación tras examinar de manera independiente variables como la reputación académica de la facultad y las citas obtenidas por sus artículos científicos publicados.

Ambos indicadores del reporte internacional son oficiales y válidos para medir el desempeño institucional. La dualidad de las cifras responde únicamente a si la herramienta de QS evalúa el bloque general de disciplinas vinculadas o solo la carrera de Medicina.