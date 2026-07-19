El planeamiento estratégico de la política exterior, por Manuel Rodríguez Cuadros

La formulación de la política exterior debe sustentarse en procesos rigurosos de planificación, coordinación interinstitucional y gestión orientada a resultados. Ello exige una diplomacia integral, multisectorial y descentralizada, con participación de los gobiernos subnacionales, conducida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de conformidad con el mandato constitucional.

En este contexto, un Plan Estratégico de Política Exterior constituye el principal instrumento para organizar y orientar la acción internacional del Estado. Su finalidad consiste en traducir los intereses nacionales en objetivos, prioridades, agendas y estrategias que permitan conducir de manera coherente y eficaz la acción internacional del Perú. Se trata de un instrumento de dirección política que vincule la acción exterior con los objetivos permanentes del Estado y con las prioridades del desarrollo nacional, entendido este último como un proceso orientado a impulsar el crecimiento económico inclusivo y fortalecer la cohesión social y territorial.

La planificación estratégica de la política exterior debe concebirse como un proceso continuo que integra el análisis del entorno internacional, la identificación de los intereses nacionales, la definición de objetivos, la formulación de agendas, la selección de estrategias, la asignación de recursos y la evaluación permanente de los resultados obtenidos. Su propósito es asegurar que la acción internacional responda a una visión de largo plazo, mantenga coherencia entre las distintas instituciones del Estado y contribuya efectivamente a aumentar el nivel de vida, la seguridad y el bienestar de todos los peruanos. De todos.

La formulación del Plan Estratégico debe inspirarse en el principio del realismo transformador. Este enfoque parte del reconocimiento de que la política exterior debe sustentarse en una apreciación objetiva de las capacidades nacionales y de la distribución del poder en el sistema internacional. Al mismo tiempo, implica que la acción internacional del Estado no debe limitarse a preservar el statu quo cuando este resulte favorable —como ocurre con la diversificación de los mercados de exportación, la apertura comercial o la integración militar plural y diversa—, sino que debe promover cambios que fortalezcan la posición internacional del país y amplíen sus oportunidades de desarrollo económico y social. En este sentido, el fortalecimiento del multilateralismo, la defensa del derecho internacional y el impulso de regímenes internacionales orientados a combatir la pobreza, mejorar la salud, erradicar el hambre y reducir el analfabetismo, constituyen objetivos compatibles con una visión estratégica de la acción exterior. El realismo transformador combina pragmatismo, capacidad de anticipación, estrategias de cambio viables y compromiso con el derecho internacional, articulando una política exterior orientada simultáneamente a la estabilidad y a la transformación.

La política exterior debe sustentarse, en primer lugar, en el interés nacional, entendido como el fundamento y la finalidad de toda acción internacional. La defensa de la soberanía, la autonomía nacional, la seguridad, el desarrollo sostenible, la prosperidad económica, la democracia, los derechos humanos y la disminución de las desigualdades territoriales y sociales constituyen objetivos permanentes que deben la actuación del Estado en el ámbito externo. El interés nacional proporciona, además, el criterio rector para la selección de prioridades

La continuidad constituye igualmente un elemento esencial de la política exterior. Los intereses nacionales trascienden los períodos gubernamentales y requieren una acción sostenida en el tiempo. En consecuencia, el Plan Estratégico debe proporcionar estabilidad a las grandes orientaciones de la política exterior, permitiendo al mismo tiempo introducir los ajustes necesarios frente a las transformaciones del entorno internacional. La continuidad no implica inmovilismo, sino la capacidad de preservar los objetivos permanentes del Estado mientras se adaptan las estrategias y prioridades a nuevas circunstancias.

La formulación del Plan Estratégico requiere un diagnóstico integral que permita comprender tanto las condiciones internas del país como las características del sistema internacional dentro del cual se desarrollará la acción exterior. El diagnóstico tiene por finalidad identificar oportunidades y restricciones para la realización de los intereses nacionales.

Este análisis debe comprender la evolución de la estructura del sistema internacional, considerando la distribución del poder, las tendencias económicas, las transformaciones tecnológicas, la gobernanza internacional y la aparición de nuevos desafíos globales, como el cambio climático, las migraciones, las pandemias, la inteligencia artificial y las amenazas transnacionales. El mundo contemporáneo atraviesa un período de transición caracterizado por la erosión de las estructuras tradicionales de poder y el surgimiento de nuevas formas de competencia estratégica. El sistema internacional evoluciona hacia una situación de unipolarismo fragmentado, en la que la concentración del poder coexiste con crecientes espacios de autonomía regional y competencia estratégica.

El diagnóstico debe sustentarse, asimismo, en una apreciación objetiva de las capacidades y competencias nacionales. La política exterior solo puede formularse adecuadamente cuando responde a las necesidades del desarrollo interno y se apoya en una evaluación realista de las fortalezas y limitaciones del país. La capacidad institucional del Estado, la calidad del Servicio Diplomático, la disponibilidad de recursos humanos y tecnológicos, y la eficacia de los mecanismos de coordinación intersectorial constituyen variables esenciales para determinar el alcance de la acción internacional.

La planificación estratégica exige, además, una evaluación permanente de la posición internacional del Perú. La calidad de las relaciones bilaterales, la participación en organismos internacionales, el grado de integración económica y la capacidad de influencia en los principales espacios multilaterales constituyen elementos indispensables para comprender las ventajas comparativas de la política exterior peruana y definir las áreas en las que resulta necesario fortalecer la presencia internacional del país.

El análisis del presente debe complementarse con una visión prospectiva. La política exterior no puede limitarse a reaccionar frente a los acontecimientos internacionales; debe desarrollar la capacidad de anticipar tendencias, construir escenarios y preparar al Estado para enfrentar contextos futuros caracterizados por elevados niveles de incertidumbre. La prospectiva estratégica constituye, en este sentido, un instrumento fundamental para fortalecer la capacidad de decisión del Estado y reducir los riesgos asociados a las transformaciones del sistema internacional.

El Plan Estratégico de Política Exterior debería concebirse como un instrumento dinámico de una política de Estado, que incluya a los gobiernos subnacionales, las instituciones, gremios y sectores sociales involucrados. La planificación estratégica no constituye únicamente una técnica de gestión, sino una condición indispensable para asegurar que la política exterior contribuya de manera efectiva a la realización del interés nacional y al fortalecimiento de la presencia internacional del país en el siglo XXI.