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¿Cuándo será la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales en Colombia 2026? Esto es lo que se sabe hasta ahora

Ningún candidato alcanzó la mayoría absoluta en la primera vuelta, por lo que los colombianos deberán regresar a las urnas para elegir entre De la Espriella y Cepeda al próximo presidente.

Más de 41 millones de ciudadanos están convocados a las urnas, y se espera que la participación supere el 54,9% registrado en 2022. El nuevo presidente asumirá el 7 de agosto de 2026
Más de 41 millones de ciudadanos están convocados a las urnas, y se espera que la participación supere el 54,9% registrado en 2022. El nuevo presidente asumirá el 7 de agosto de 2026 | AFP
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La segunda vuelta en Colombia ya tiene fecha definida. De acuerdo con el calendario electoral vigente para las Elecciones Presidenciales 2026, los ciudadanos volverán a las urnas el próximo 21 de junio, luego de que ningún candidato alcanzara la mayoría necesaria para asegurar la Presidencia en la primera vuelta.

Con el 79,77% de las mesas informadas por la Registraduría Nacional, Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, lideraba el conteo de votos con 7.940.826 sufragios, equivalentes al 43,75%. En segundo lugar, aparecía Iván Cepeda, del Pacto Histórico, con 7.537.658 respaldos, lo que representaba el 41,51% de la votación contabilizada.

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Participación electoral y panorama tras el primer conteo

Los datos preliminares mostraron una contienda concentrada en dos aspirantes. Más atrás quedó Paloma Valencia, del Centro Democrático, con 1.201.997 votos (6,62%). La siguieron Sergio Fajardo, con 722.773 sufragios (3,98%), y Santiago Botero, quien obtuvo 164.882 apoyos (0,90%).

Más de 41 millones de ciudadanos fueron convocados a las urnas en esta jornada. Las autoridades esperaban que la participación electoral superara el 54,9% registrado en la primera vuelta de 2022. El resultado definitivo definirá quién ocupará la Casa de Nariño durante el periodo 2026-2030.

Según las normas electorales colombianas, cuando ningún aspirante obtiene más de la mitad de los votos válidos, los dos más votados avanzan al balotaje. La cita decisiva será el 21 de junio.

El próximo presidente de Colombia asumirá el cargo el 7 de agosto de 2026, fecha que coincide con la conmemoración de la Batalla de Boyacá. Ese día concluirá el mandato de Gustavo Petro y comenzará oficialmente el nuevo periodo presidencial, que se extenderá hasta el 7 de agosto de 2030.

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