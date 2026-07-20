Andy Burnham anuncia "plan a 10 años" para reconstruir Reino Unido tras asumir como nuevo primer ministro

Andy Burnham asume como primer ministro británico y presenta un plan de 10 años para reconstruir el Reino Unido, enfocado en un nuevo modelo político y económico | AFP

Andy Burnham asume como primer ministro británico y presenta un plan de 10 años para reconstruir el Reino Unido, enfocado en un nuevo modelo político y económico | AFP

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Andy Burnham asumió este lunes como nuevo primer ministro británico tras recibir del rey Carlos III el encargo de formar gobierno, y anunció un plan a 10 años para reconstruir el Reino Unido.

El líder laborista acudió al Palacio de Buckingham después de que Keir Starmer presentara formalmente su dimisión. Desde Downing Street, Burnham prometió "un nuevo modelo político y económico" y aseguró que impulsará "los mayores cambios de los últimos 40 años".

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"El poder político se centralizó y el económico se privatizó. Grandes zonas del país se desindustrializaron y aún no se han recuperado", afirmó en su primer discurso como jefe de Gobierno. También reconoció el desgaste de la política británica y sostuvo que "no hemos estado a la altura y necesitamos mejorar".

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El nuevo mandatario explicó que su estrategia buscará aliviar el coste de la vida y estará acompañada por un plan detallado que presentará antes de fin de año. Además, confirmó que mantendrá la disciplina fiscal y los compromisos de defensa del Reino Unido con sus aliados internacionales.

Más viviendas sociales y apoyo juvenil

Entre las primeras medidas anunciadas figura una reforma educativa, mayor apoyo en salud mental y la construcción de más viviendas sociales. Burnham afirmó que estas políticas permitirán ayudar a más jóvenes a incorporarse al mercado laboral y reducir el gasto en asistencia social de forma "justa y sostenible".

El laborista además prometió "acabar con las personas sin hogar en nuestro país" y, pocos minutos después de entrar en Downing Street, su Gobierno anunció una inversión adicional de 340 millones de libras esterlinas con el fin de combatir la falta de techo en todo el país. Según el Ejecutivo, los fondos proceden de partidas no comprometidas del Ministerio de Vivienda y financiarán apoyo a largo plazo para al menos 3.000 personas que actualmente duermen en la calle, además de la adquisición de viviendas adecuadas.

La iniciativa recuerda la promesa que realizó cuando asumió como alcalde de Gran Manchester en 2017. De acuerdo con cifras del Gobierno local citadas en el anuncio, la falta de vivienda en la ciudad se redujo casi a la mitad entre 2017 y 2024, aunque volvió a aumentar desde el mínimo registrado en 2021.

Burnham promete descentralizar el poder

El primer ministro aseguró que uno de los ejes de su mandato será sacar el poder de Westminster y llevarlo "a todos los barrios del país, y así puedan hacer más". La propuesta incluye una agenda de reindustrialización y el regreso de "los bienes esenciales de la vida bajo control público" para que vuelvan a ser asequibles.

En este sentido, sostuvo que muchas comunidades aún sienten que siguen en declive y que no tienen capacidad para revertir esa situación. Por ello, prometió una política "más colaborativa y centrada en la resolución de problemas que en la búsqueda de réditos personales".

En materia internacional, confirmó que llamará al presidente ucraniano Volodimir Zelenski a fin de garantizarle que el respaldo británico continuará sin cambios. "Estaré a su lado al 100%, igual que lo estuvo Keir Starmer", declaró. También anunció su intención de conversar con el presidente estadounidense Donald Trump.

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Líderes europeos buscan alianza

La llegada de Burnham recibió una rápida respuesta de varios dirigentes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó su deseo de "fortalecer la asociación entre la UE y el Reino Unido en aras de la seguridad de nuestro continente compartido y la prosperidad de las personas a ambos lados del Canal de la Mancha".

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, destacó el "nuevo impulso positivo" en las relaciones de Londres y Bruselas durante los últimos dos años y afirmó que "el Reino Unido y la Unión Europea son más fuertes juntos".

Asimismo, enviaron mensajes de felicitación la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el canciller alemán Friedrich Merz y el primer ministro irlandés Micheál Martin, quien recordó que Burnham defendió durante su etapa en Gran Manchester un mayor acercamiento entre Irlanda y Gran Bretaña.