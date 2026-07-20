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JNE rechaza presiones políticas y alega "vacío normativo" para revocar credencial a Rafael López Aliaga

El pleno del organismo electoral designó a Absalón Vásquez como reemplazo del líder de Renovación Popular, tras una comunicación remitida por el presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi.

Curul de López Aliaga pasó a Absalón Vásquez. Foto: difusión
Curul de López Aliaga pasó a Absalón Vásquez. Foto: difusión
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) descartó que su decisión de dejar sin efecto la credencial de Rafael López Aliaga como senador electo haya respondido a presiones políticas de Renovación Popular. Eder Quiroz, jefe del gabinete de asesores de la presidencia del JNE, explicó en RPP que la resolución del último sábado se basa en un "vacío normativo", identificado previamente por el propio Congreso de la República.

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El pleno del organismo, con una votación en mayoría, resolvió retirarle la credencial al líder de Renovación Popular. En su lugar, dispuso que Absalón Vásquez asuma la curul de senador. Vásquez ocupa el siguiente lugar en el orden de prelación de la votación preferencial que obtuvo el partido fujimorista.

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Quiroz detalló que la Oficialía Mayor del Congreso tenía plazo hasta el 30 de junio para recibir las declaraciones juradas y credenciales de todos los senadores electos. Al no contar con la credencial de López Aliaga dentro de ese periodo, la Oficialía puso la situación en conocimiento de las autoridades correspondientes, para que se adoptaran las decisiones que superaran ese vacío.

Renovación Popular sostiene una postura beligerante contra el JNE desde la primera vuelta de las elecciones presidenciales, cuando denunció, sin pruebas, un fraude en su contra. El vocero del JNE negó que ese antecedente haya influido de alguna forma en el sentido del fallo.

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Eder Quiroz: "El JNE actúa con apego estricto a la ley"

El vocero explicó que el pleno actuó para "salvaguardar la representación política" que le corresponde a las organizaciones partidarias en la asignación de escaños parlamentarios. Según su versión, la resolución no representa un pronunciamiento sobre la irrenunciabilidad del mandato legislativo, sino una respuesta puntual a un problema administrativo detectado durante el proceso de instalación del nuevo Congreso.

Quiroz remarcó que las funciones del JNE no terminan con la proclamación de resultados ni con la entrega de credenciales a los ganadores de un proceso electoral. El funcionario indicó que el organismo puede emitir un pronunciamiento adicional cuando aparece una controversia de naturaleza electoral, como ocurrió con la conformación del Senado para el periodo 2026-2031.

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El vocero también anunció que el pleno del JNE dispuso que su Oficina General de Asesoría Jurídica prepare un proyecto de ley. La intención, según explicó, es que ese texto llegue al Congreso, previa aprobación del pleno del organismo electoral, para integrar y mejorar las deficiencias normativas que dejó al descubierto este caso.

Finalmente, Quiroz insistió en que el JNE responde "de manera objetiva" y con apego estricto al marco constitucional, la Ley Orgánica de Elecciones y las normas complementarias vigentes. El funcionario evitó pronunciarse sobre los siguientes pasos que tomará Renovación Popular frente a la resolución, ni sobre una eventual respuesta pública de López Aliaga.

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