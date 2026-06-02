Los cinco principales puertos de América Latina con más contenedores movilizados, según la Cepal: Perú sí está en el ranking

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Los puertos de América Latina continúan desempeñando un papel clave en el comercio internacional y las cadenas logísticas globales. De acuerdo con el más reciente informe portuario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), las terminales se clasifican según el movimiento de contenedores medido en TEU (unidad equivalente a un contenedor de 20 pies).

La clasificación confirma el liderazgo de Brasil, México, Colombia, Perú y Panamá en la actividad portuaria latinoamericana. El ranking también refleja la importancia estratégica de estas terminales para conectar a la región con los principales mercados de Asia, Norteamérica y Europa.

TE RECOMENDAMOS KEIKO VS. SÁNCHEZ: EL DESTINO DEL PERÚ SEGÚN LOS ASTROS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Un país de América Latina brilla con la bandera más hermosa del mundo tras superar a Perú y Estados Unidos

Brasil, México y Colombia en los primeros lugares

El puerto de Santos, en Brasil, lidera el ranking de los principales puertos de América Latina y el Caribe, según el Boletín FAL 414 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). La clasificación toma como referencia el movimiento de contenedores, medido en TEU, durante 2024.

De acuerdo con el informe, Santos ocupó el primer lugar regional con 5.484.829 TEU movilizados. Su posición confirma el peso de Brasil en la logística marítima de la región y mantiene al terminal como el principal punto portuario.

En segundo lugar se ubicó el puerto de Manzanillo, en México, con 3.924.501 TEU. La terminal mexicana volvió a colocarse entre los principales nodos de carga contenerizada de la región, impulsada por su rol en el comercio marítimo del Pacífico. El tercer puesto fue para Bahía de Cartagena, en Colombia, que registró 3.701.044 TEU en 2024.

Perú y Panamá en el cuarto y quinto puesto

El puerto del Callao, en Perú, se consolidó en la cuarta posición con 3.074.530 TEU. Según la CEPAL, este resultado confirma su crecimiento dentro del sistema portuario regional y su papel como uno de los principales puntos de conexión marítima del Pacífico sudamericano. La quinta ubicación correspondió a Manzanillo International Terminal (MIT), en Panamá, con 2.712.653 TEU.

En ese escenario, Santos, Manzanillo, Bahía de Cartagena, Callao y MIT concentraron los mayores volúmenes de contenedores movilizados en América Latina y el Caribe durante 2024.

Por otra parte, el reporte también resalta el potencial estratégico del puerto de Chancay, considerado uno de los proyectos logísticos más relevantes, y estima que podría alcanzar una movilización de hasta 3,5 millones de TEU hacia 2032.