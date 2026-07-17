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Sismo de magnitud 7,4 sacude el sur de México, según el Servicio Sismológico Nacional: se activa alerta de tsunami

El terremoto tuvo su epicentro frente a la costa de Chiapas, a 15 kilómetros de profundidad, según el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Terremoto sacudió hoy México. Foto: Composición LR.
Terremoto sacudió hoy México. Foto: Composición LR.
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Un fuerte terremoto sacudió este viernes la costa del Pacífico sur de México, cerca de la frontera con Guatemala. Mientras el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó una magnitud de 7,3 con epicentro frente a la costa de Chiapas y a 15 kilómetros de profundidad, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó una magnitud de 7,4. Según el organismo mexicano, el epicentro se localizó al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a una profundidad de 10 kilómetros.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han reportado víctimas ni daños materiales derivados del movimiento telúrico y continúan con las evaluaciones en las áreas donde el temblor se sintió con mayor intensidad. No obstante, se activó una alerta de tsunami para las costas del sur de México y Guatemala, según indicó el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR).

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Oaxaca activa protocolos tras fuerte sismo

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, informó que el sismo se percibió con intensidad moderada en el estado y que las unidades de Protección Civil activaron de inmediato los protocolos de revisión y monitoreo en distintas regiones. Hasta el momento, indicó, no se han reportado afectaciones de consideración y exhortó a la población a mantener la calma y seguir únicamente la información difundida por canales oficiales.

Por su parte, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, señaló que el terremoto no ocasionó daños graves en el ámbito marítimo, aunque advirtió que podría registrarse un aumento de hasta medio metro en el nivel del mar en algunas playas por efecto del tsunami, por lo que recomendó mantenerse alejados de la costa de forma preventiva.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó durante su conferencia matutina que no existen reportes de daños graves y aseguró que el Gobierno mantiene la coordinación con las autoridades estatales y federales para atender cualquier eventualidad.

¿Qué hacer en caso de sismo?

  • Mantenga la calma y ubíquese en un lugar de protección sísmica.
  • Protéjase y afírmese debajo o junto a un elemento firme.
  • Si está en un evento masivo, mantenga la calma y quédese en su lugar. Proteja su cabeza y cuello con los brazos y siga las instrucciones de los encargados de seguridad.
  • Si está en silla de ruedas, intente moverse a un sitio de protección. Si no es posible, frene la caída y cubra su cabeza y cuello con los brazos.
  • Si está en la calle, aléjese de los edificios, postes y cables eléctricos.
  • Si va manejando en la ciudad, disminuya la velocidad y deténgase en un espacio seguro. Si va por una autopista, reduzca la velocidad y no se detenga. Manténgase atento a las condiciones del tránsito, señalice dirigiéndose a la salida más cercana o acérquese a la berma en autopistas rurales.

¿Se pueden predecir los sismos?

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional de México, hasta el momento, no existe una técnica para predecir los sismos. "Ni los países como Estados Unidos y Japón, cuya tecnología es muy avanzada, han sido capaces de desarrollar una técnica predictiva de temblores. Dado que vivimos en un país con gran actividad sísmica, la única certeza que tenemos es que tiembla constantemente y que debemos estar preparados. Ante cualquier evento sísmico, lo único que nos puede ayudar es la prevención".

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