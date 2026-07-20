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La derrota de Argentina por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 desató reacciones en redes sociales, entre ellas las del actor Julián Zucchi, quien salió en defensa de la selección albiceleste luego de recibir burlas por parte de internautas. A través de un video, el exchico reality reconoció el dolor por no alcanzar una nueva estrella, pero resaltó el exitoso ciclo del equipo liderado por Lionel Messi.

"Sí, duele. Porque quizás fue la última vez de Messi en un Mundial y verlo llorar nos partió el alma", expresó la expareja de Yiddá Eslava. Sin embargo, sus palabras no fueron bien recibidas por todos los usuarios. Mientras algunos respaldaron su postura, otros cuestionaron el tono de su publicación y aseguraron que a los argentinos "les falta humildad".

Julián Zucchi defiende a Argentina y recuerda los títulos conquistados por la Albiceleste

Tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026, Julián Zucchi compartió un mensaje en el que resaltó el legado que ha construido la selección durante los últimos años. Aunque reconoció que perder la final fue un golpe duro para los hinchas, destacó que el equipo sigue siendo protagonista a nivel internacional gracias a los títulos obtenidos recientemente.

"(…) el orgullo es mucho más grande: Copa América, Finalissima, Mundial, otra Copa América y nuevamente finalistas del mundo. Somos subcampeones y vamos a seguir aplaudiendo a esta Selección", escribió el actor. Además, agregó: "Las cargadas son parte del fútbol y las banco. Pero también banquen la respuesta. Porque antes de burlarse, hay que recordar de quién se están burlando: de una de las selecciones más grandes de la historia, que convirtió competir por todo en una costumbre. No todos tuvieron la suerte de sentir a su país en una final del mundo. Nosotros ya la sentimos siete veces”.

Usuarios cuestionan a Julián Zucchi tras polémico mensaje por Argentina

Las declaraciones del actor generaron una rápida reacción en redes sociales. Varios usuarios consideraron que el mensaje de Zucchi reflejaba soberbia. "Les falta humildad, hay muchos países que han ganado más copas que ustedes y no son soberbios ni creídos ni irrespetuosos. Si fueran humildes todos estarían felicitándolos, pero lamentablemente son todo lo contrario", se lee en los comentarios de la publicación.

Otros internautas también compararon la eliminación de otras figuras del fútbol con la caída de Argentina en la final. "Ahora sabes qué se siente cuando los buenos jugadores como Cristiano, Haaland, Modric, Kane, Vozhiña, Cabo Verde y Egipto se fueron", escribió un usuario, mientras otro añadió: "Aún en la derrota no dejan la soberbia".

Ante la controversia, el actor reiteró que acepta las bromas propias del fútbol, pero pidió el mismo respeto para quienes deciden responder. "Si ustedes se vienen a burlar o se vienen a reír de que Argentina no ganó, está bien y yo no borro los comentarios; bueno, también bánquense que uno les responda. Si uno va a querer ofender a alguien, también acepten la respuesta y no por eso hay que enojarse o ir a extremos. Entonces manejemos siempre en el ámbito del respeto", concluyó.