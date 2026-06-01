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Beca Rita Cetina 2026: calendario oficial de pagos de junio y dónde consultar la fecha de depósito

Los estudiantes inscritos en la Beca Rita Cetina reciben desde este 1 de junio el pago correspondiente al bimestre mayo-junio. Las autoridades recordaron que los fondos pueden consultarse mediante la app y el Banco del Bienestar.

La Beca Rita Cetina comenzó el 1 de junio la dispersión de recursos del bimestre mayo-junio 2026. Los beneficiarios recibirán sus fondos a través de la tarjeta del Banco del Bienestar
La Beca Rita Cetina comenzó el 1 de junio la dispersión de recursos del bimestre mayo-junio 2026. Los beneficiarios recibirán sus fondos a través de la tarjeta del Banco del Bienestar | Foto: composición LR/Programas para el Bienestar
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La Beca Rita Cetina inició este 1 de junio la dispersión correspondiente al bimestre mayo-junio del 2026, considerado el último depósito del ciclo escolar para los beneficiarios de continuidad. Los recursos se entregarán de forma escalonada mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, de acuerdo con la inicial del primer apellido de cada estudiante.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informó que las familias con un estudiante inscrito recibirán 1.900 pesos, mientras que aquellas con más de un estudiante registrado obtendrán 700 pesos adicionales por cada integrante. Julio León, titular del organismo, dio a conocer el calendario oficial y recordó que durante julio y agosto se suspenderán los depósitos debido al cierre del ciclo académico.

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Pagan Beca Rita Cetina desde hoy: checa fechas según tu apellido

De acuerdo con el calendario de pago difundido por Julio León, los depósitos se realizarán entre el 1 y el 12 de junio. Los recursos estarán disponibles directamente en la cuenta asociada a la tarjeta Bienestar.

Las fechas oficiales quedaron establecidas de la siguiente manera:

  • 1 de junio: letras A y B.
  • 2 de junio: letra C.
  • 3 de junio: letras D, E y F.
  • 4 de junio: letra G.
  • 5 de junio: letras H, I, J, K y L.
  • 8 de junio: letra M.
  • 9 de junio: letras N, Ñ, O, P y Q.
  • 10 de junio: letra R.
  • 11 de junio: letra S.
  • 12 de junio: letras T, U, V, W, X, Y y Z.

Las autoridades también señalaron que este apoyo corresponde al bimestre mayo-junio. Tras esta dispersión no habrá depósitos en julio ni agosto, por lo que las familias deberán considerar esa pausa prevista en las reglas de operación del programa.

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Dónde consultar saldo: app, cajeros y buscador con CURP

Los beneficiarios cuentan con distintas alternativas para verificar si el dinero ya fue abonado. Una de ellas consiste en consultar el saldo en los cajeros automáticos o sucursales del Banco del Bienestar.

También es posible revisar los recursos mediante la aplicación oficial del banco, donde aparece el saldo disponible de la cuenta vinculada a la tarjeta. Otra opción es utilizar el Buscador de Estatus con la CURP para conocer información relacionada con el apoyo.

Antes de que se publicara el cronograma definitivo, circuló un calendario tentativo para junio. Sin embargo, las autoridades recomendaron seguir únicamente los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y las comunicaciones de Julio León para confirmar fechas y resolver dudas sobre los depósitos.

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