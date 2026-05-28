Guerra entre disidencias de las FARC deja 48 muertos en la Amazonía colombiana a días de elecciones

El ministro de Defensa anunció el despliegue de 408.000 fuerzas en todo Colombia | AFP

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Al menos 48 integrantes de grupos disidentes de las FARC murieron tras varios enfrentamientos armados en el departamento del Guaviare, en la Amazonía de Colombia, a pocos días de las elecciones presidenciales del 31 de mayo. El balance fue entregado por comunidades de la zona debido a que las autoridades todavía no logran ingresar al lugar por riesgos de minas antipersona y dificultades climáticas.

“Los cuerpos están ahí amontonados, hay que evacuarlos”, declaró a AFP Willy Rodríguez, alcalde de San José del Guaviare. Según el funcionario, los equipos de rescate esperan autorización de las guerrillas para recuperar los cadáveres en una región donde los grupos armados mantienen control territorial y disputan economías ilegales vinculadas al narcotráfico, la cocaína y la minería.

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Videos difundidos en redes sociales mostraron ráfagas de metralla desde viviendas rurales en esta zona remota de Colombia. De acuerdo con fuentes del Ejército citadas por AFP, los combates comenzaron el lunes entre hombres bajo el mando de Iván Mordisco y facciones rivales dirigidas por alias Calarcá, quienes buscan controlar corredores estratégicos en la selva amazónica.

Violencia en Guaviare amenaza seguridad de las presidenciales

La nueva ola de violencia elevó la preocupación sobre la seguridad electoral en Colombia. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció el despliegue de 408.000 integrantes de la fuerza pública en todo el país para proteger los comicios presidenciales. El operativo incluye aeronaves, drones, antidrones, buques y vehículos blindados.

“Hacer elecciones en Colombia no es lo mismo que hacerlas en Suiza (…) riesgos hay a la democracia, eso no hay que desconocerlo”, afirmó Sánchez en declaraciones a Noticias Caracol. El ministro también explicó a Blu Radio que las tropas intentaron ingresar por vía aérea al área de combate, pero las condiciones meteorológicas lo impidieron.

El Guaviare fue uno de los bastiones históricos de las FARC antes del acuerdo de paz firmado en 2016. En la actualidad, distintas estructuras armadas se disputan el control de rutas ilegales y mantienen a la población bajo amenazas, extorsión y restricciones de movilidad.

Petro enfrenta críticas por fracaso de su política de paz total

La escalada armada ocurre en medio de cuestionamientos contra la estrategia de “paz total” impulsada por el presidente Gustavo Petro. Sectores de oposición acusan al gobierno de haber sido permisivo con organizaciones criminales que continuaron fortaleciendo sus economías ilícitas durante los diálogos fallidos.

Pedro Sánchez aseguró que estas facciones tienen “un único objetivo: la economía criminal, vivir del narcotráfico”. El funcionario calificó la situación como “inconcebible” y “absurda” durante una entrevista con Blu Radio.

Las disidencias obtienen recursos mediante extorsión, explotación minera ilegal y tráfico de drogas en zonas protegidas ambientalmente. Además, imponen controles armados sobre las comunidades rurales. Mientras continúan las operaciones militares, las autoridades aún no confirman si los enfrentamientos siguen activos.