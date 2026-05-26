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Comisión de Acusación investigará a Gustavo Petro por presunta participación en las elecciones en Colombia

La decisión se basa en declaraciones y publicaciones de Gustavo Petro en redes sociales que podrían violar el artículo 422 del Código Penal, que restringe la participación política de funcionarios.

De hallarse méritos, la Comisión presentará una acusación ante el Senado, responsable de juzgar políticamente a Petro. Foto: AFP.
De hallarse méritos, la Comisión presentará una acusación ante el Senado, responsable de juzgar políticamente a Petro. Foto: AFP.
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La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia inició este martes una investigación de oficio contra el presidente Gustavo Petro por presunta intervención en política, a pocos días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, programada para el próximo 31 de mayo del 2026.

La decisión se tomó tras las últimas declaraciones y publicaciones en redes sociales del mandatario relacionadas con el proceso electoral, según un documento firmado por la presidenta del ente, Gloria Elena Arizabaleta, fechado el 26 de mayo.

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La actuación se sustenta con base en el artículo 422 del Código Penal colombiano, que establece el delito, así como en las facultades otorgadas por la Ley 600 de 2000 y la Ley Quinta de 1992. La legislación prohíbe a los funcionarios públicos participar en actividades políticas o intervenir en controversias electorales, salvo el ejercicio del derecho al voto.

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Gustavo Petro y los antecedentes de intervención

La apertura de la indagación ocurre después de críticas de distintos sectores políticos y organismos de control por mensajes publicados por Petro en apoyo al candidato oficialista Iván Cepeda, postulante del oficialismo.

La Procuraduría General, encabezada por Gregorio Eljach, solicitó un informe detallado sobre las denuncias presentadas contra el mandatario y ejerce seguimiento y vigilancia institucional sobre el trámite de estas actuaciones.

El antecedente más cercano es el del 24 de mayo, cuando el mandatario publicó el siguiente mensaje: "En una década en Bogotá fui el único que podía llenar la Plaza de Bolívar, lo hice muchísimas veces y nadie más, desde que el fascista (Alejandro) Ordóñez (exprocurador general) atacó la democracia bogotana. Pues bien, el récord fue cortado por otra persona, que sea el signo de los nuevos tiempos y del camino de la transformación de Colombia".

La publicación hace referencia al cierre de campaña de Cepeda en Bogotá, así como a una mención indirecta a la aspiración del abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella.

Cabe indicar que la Comisión de Investigación y Acusación recibió aproximadamente una docena de denuncias relacionadas con presunta intervención indebida en política. De encontrar méritos en la inspección, el ente presentará una acusación ante el Senado, que actúa como juez político en estos casos. Sin embargo, este tipo de procesos generalmente no prospera.

Alcance del proceso

El presidente Petro goza de fuero constitucional, lo que significa que no puede ser investigado ni juzgado por la justicia ordinaria mientras ejerce el cargo. La Constitución establece que la comisión es el órgano encargado de recibir y examinar denuncias contra el jefe del Estado por posibles delitos o faltas disciplinarias.

Con esta averiguación, se busca determinar si el mandatario violó las restricciones legales sobre participación política de funcionarios públicos en un contexto electoral. Este caso marca un episodio clave en los días previos a la primera vuelta presidencial.

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