El conflicto se centra en las resoluciones 2581 y 2582 emitidas el 7 de mayo por la CAN. Foto: AFP.

El conflicto se centra en las resoluciones 2581 y 2582 emitidas el 7 de mayo por la CAN. Foto: AFP.

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La Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) informó que recibió los recursos presentados por Ecuador y Colombia, en medio de la escalada de la guerra comercial entre ambos países, que afecta principalmente al comercio fronterizo y al flujo de mercancías por el puente de Rumichaca.

"Serán tramitados y resueltos en estricto cumplimiento de los plazos y procedimientos previstos en la Comunidad Andina", señaló la CAN, organismo integrado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a través de un comunicado.

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Ecuador presentó recursos de reconsideración ante la orden de retirar los aranceles, mientras que Colombia interpuso reclamos sobre la resolución que calificó de restricción al comercio subregional la decisión ecuatoriana de habilitar únicamente el paso de Rumichaca para mercancías provenientes de Colombia.

El conflicto entre Ecuador y Colombia

El conflicto se centra en las resoluciones 2581 y 2582 emitidas el 7 de mayo por la CAN. La primera resolvió que la limitación del paso de Rumichaca constituía una restricción al comercio andino y la segunda determinó que la tasa de servicio de control aduanero aplicada por Ecuador vulneraba el Programa de Liberación de la Comunidad Andina.

El ente reiteró su exhortación a ambos países a activar las mesas de trabajo acordadas en marzo, "con el propósito de solucionar por la vía diplomática las diferencias existentes, en pleno respeto del ordenamiento jurídico comunitario andino".

Diez días hábiles fue el plazo otorgado por la CAN para el retiro de aranceles y venció el 21 de mayo, sin que se lograra un acuerdo. Ecuador mantiene un arancel del 100% sobre productos colombianos, que se reducirá al 75% a partir del 1 de junio. Por su parte, Colombia optó por tasas diferenciadas, algunas superiores al 30% para determinadas partidas.

Guerra comercial sudamericana

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, inició la guerra comercial para presionar a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, con el argumento de que su gobierno no implementaba medidas suficientes para frenar el ingreso de cocaína desde Colombia. Los aranceles comenzaron en un 30% por parte de ambos países, pero Ecuador los elevó al 50% y luego al 100% desde el 1 de mayo.

Además de los aranceles, otras medidas adoptadas en el conflicto incluyen la suspensión de exportaciones de electricidad de Colombia a Ecuador y el incremento de la tarifa ecuatoriana por el transporte de crudo colombiano a través de sus oleoductos.