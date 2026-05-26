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Clasificados Copa Libertadores 2026 HOY: qué equipos pasaron a octavos de final y playoffs de Copa Sudamericana

Revisa la lista de clubes que clasificaron a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Universitario y Sporting Cristal quieren poner sus nombres en la siguiente ronda.

Los últimos clasificados a octavos de final de Copa Libertadores se definen ente el martes 26 y el jueves 28 de mayo. Foto: Disney Plus
Los últimos clasificados a octavos de final de Copa Libertadores se definen ente el martes 26 y el jueves 28 de mayo. Foto: Disney Plus
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Se definen los últimos clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Clubes históricos como Flamengo, Corinthians y LDU Quito ya aseguraron su presencia entre los 16 mejores del continente. Por su parte, Universitario y Sporting Cristal, representantes peruanos, buscan meterse en la siguiente ronda.

Cabe resaltar que los equipos que culminen en el tercer lugar de sus respectivos grupos accederán a los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

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Clasificados a octavos de final de la Copa Libertadores

Hasta el momento, son nueve los clubes clasificados a los octavos de final. Las grandes sorpresas en la lista son Coquimbo Unido (Chile), Independiente Rivadavia (Argentina) y Mirassol (Brasil).

  • Flamengo (Brasil)
  • Coquimbo Unido (Chile)
  • Independiente Rivadavia (Argentina)
  • Corinthians (Brasil)
  • Cerro Porteño (Paraguay)
  • Mirassol (Brasil)
  • Liga de Quito (Ecuador)
  • Rosario Central (Argentina)
  • Independiente del Valle (Ecuador)

¿Cuándo es el sorteo de octavos de final de la Copa Libertadores?

El sorteo de la fase final de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo este viernes 29 de mayo en la ciudad de Luque (Paraguay), sede de la Conmebol.

La transmisión de este evento estará a cargo de la cadena internacional ESPN. Asimismo, podrás seguirlo a través del servicio de streaming Disney+.

PUEDES VER: Cienciano - Juventud: día, hora y canal de TV del partido por la Copa Sudamericana 2026

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Tabla de posiciones de la fecha 6 de la Copa Libertadores

Los clubes peruanos se juegan su última opción de avanzar a los octavos de final. Así marcha la tabla de posiciones de los grupos antes del inicio de la última jornada de la fase de grupos.

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