Clasificados Copa Libertadores 2026 HOY: qué equipos pasaron a octavos de final y playoffs de Copa Sudamericana

Los últimos clasificados a octavos de final de Copa Libertadores se definen ente el martes 26 y el jueves 28 de mayo. Foto: Disney Plus

Los últimos clasificados a octavos de final de Copa Libertadores se definen ente el martes 26 y el jueves 28 de mayo. Foto: Disney Plus

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Se definen los últimos clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Clubes históricos como Flamengo, Corinthians y LDU Quito ya aseguraron su presencia entre los 16 mejores del continente. Por su parte, Universitario y Sporting Cristal, representantes peruanos, buscan meterse en la siguiente ronda.

Cabe resaltar que los equipos que culminen en el tercer lugar de sus respectivos grupos accederán a los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

Clasificados a octavos de final de la Copa Libertadores

Hasta el momento, son nueve los clubes clasificados a los octavos de final. Las grandes sorpresas en la lista son Coquimbo Unido (Chile), Independiente Rivadavia (Argentina) y Mirassol (Brasil).

Flamengo (Brasil)

Coquimbo Unido (Chile)

Independiente Rivadavia (Argentina)

Corinthians (Brasil)

Cerro Porteño (Paraguay)

Mirassol (Brasil)

Liga de Quito (Ecuador)

Rosario Central (Argentina)

Independiente del Valle (Ecuador)

¿Cuándo es el sorteo de octavos de final de la Copa Libertadores?

El sorteo de la fase final de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo este viernes 29 de mayo en la ciudad de Luque (Paraguay), sede de la Conmebol.

La transmisión de este evento estará a cargo de la cadena internacional ESPN. Asimismo, podrás seguirlo a través del servicio de streaming Disney+.

Tabla de posiciones de la fecha 6 de la Copa Libertadores

Los clubes peruanos se juegan su última opción de avanzar a los octavos de final. Así marcha la tabla de posiciones de los grupos antes del inicio de la última jornada de la fase de grupos.