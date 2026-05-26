Clasificados Copa Libertadores 2026 HOY: qué equipos pasaron a octavos de final y playoffs de Copa Sudamericana
Revisa la lista de clubes que clasificaron a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Universitario y Sporting Cristal quieren poner sus nombres en la siguiente ronda.
- Sporting Cristal vs Cerro Porteño: fecha, hora y canal del partido por la fecha 6 de la Copa Libertadores 2026
- Cienciano - Juventud: día, hora y canal de TV del partido por la Copa Sudamericana 2026
Se definen los últimos clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Clubes históricos como Flamengo, Corinthians y LDU Quito ya aseguraron su presencia entre los 16 mejores del continente. Por su parte, Universitario y Sporting Cristal, representantes peruanos, buscan meterse en la siguiente ronda.
Cabe resaltar que los equipos que culminen en el tercer lugar de sus respectivos grupos accederán a los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.
PUEDES VER: Pablo Guede aclara su ausencia en celebración de Alianza Lima: "Nunca festejo, menos cuando hay gente que no quiero ni ver"
Clasificados a octavos de final de la Copa Libertadores
Hasta el momento, son nueve los clubes clasificados a los octavos de final. Las grandes sorpresas en la lista son Coquimbo Unido (Chile), Independiente Rivadavia (Argentina) y Mirassol (Brasil).
- Flamengo (Brasil)
- Coquimbo Unido (Chile)
- Independiente Rivadavia (Argentina)
- Corinthians (Brasil)
- Cerro Porteño (Paraguay)
- Mirassol (Brasil)
- Liga de Quito (Ecuador)
- Rosario Central (Argentina)
- Independiente del Valle (Ecuador)
¿Cuándo es el sorteo de octavos de final de la Copa Libertadores?
El sorteo de la fase final de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo este viernes 29 de mayo en la ciudad de Luque (Paraguay), sede de la Conmebol.
La transmisión de este evento estará a cargo de la cadena internacional ESPN. Asimismo, podrás seguirlo a través del servicio de streaming Disney+.
Tabla de posiciones de la fecha 6 de la Copa Libertadores
Los clubes peruanos se juegan su última opción de avanzar a los octavos de final. Así marcha la tabla de posiciones de los grupos antes del inicio de la última jornada de la fase de grupos.