HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Colombia tendrá 3 fines de semana largos en junio 2026: qué días son feriados y no se trabaja por ley

La Ley 2466 de 2025 establece que los días festivos trabajados en Colombia se pagarán con un recargo del 80% sobre el salario habitual hasta julio.

Esos días son parte de las 18 fiestas nacionales anuales en Colombia, gracias a la Ley 51 de 1983, que asegura descansos remunerados para empleados públicos y privados.
Esos días son parte de las 18 fiestas nacionales anuales en Colombia, gracias a la Ley 51 de 1983, que asegura descansos remunerados para empleados públicos y privados. | Ilustración con IA/ChatGPT
Escuchar
Resumen
Compartir

Junio del 2026 se perfila como uno de los meses con mayor acumulación de descansos remunerados en Colombia. El calendario oficial del Ministerio de Hacienda contempla 18 fiestas nacionales anuales, muchas de ellas vinculadas a festividades religiosas y cívicas que permiten prolongar el reposo laboral mediante el traslado de fechas.

Este beneficio surge de la Ley 51 de 1983, denominada Ley Emiliani, la cual ampara tanto a empleados públicos como privados. La normativa estipula textualmente que "todos los trabajadores (...) tienen derecho al descanso remunerado" y regula cuáles conmemoraciones se desplazan al lunes posterior con el objetivo de estructurar fines de semana largos.

TE RECOMENDAMOS

EXPERIENCIAS PARANORMALES: ¿QUÉ HAY DETRÁS DE ESTAS PRESENCIAS? 👁️ | ASTROMOOD

PUEDES VER: El tren que atraviesa 69 túneles y 58 puentes para subir a la estación más alta de Sudamérica, a casi 5.000 metros en los Andes

lr.pe

¿Qué días son festivos en Colombia este mes y cuál es el pago por trabajarlos?

El calendario oficial del Ministerio de Hacienda detalla tres jornadas de descanso obligatorio durante junio del 2026: el lunes 8 (Corpus Christi), el lunes 15 (Sagrado Corazón de Jesús) y el lunes 29 (San Pedro y San Pablo). Estas fechas constituyen fiestas nacionales con efectos laborales y administrativos en todo el territorio colombiano.

El origen de esos fines de semana largos radica en la Ley Emiliani. El artículo 1 de dicha normativa dispone que cuando estas solemnidades no coincidan con un lunes, "se trasladarán al lunes siguiente"; asimismo, si ocurren un domingo, el reposo remunerado pasa igualmente a la jornada del lunes.

Asimismo, la Ley 2466 de 2025 modificó el artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual establece que las labores en jornadas de descanso obligatorio o de fiesta se remuneran con un "recargo del 100% sobre el salario ordinario", implementado de forma gradual. Por lo tanto, para los tres lunes festivos de junio rige la tasa previa al incremento de julio: 80% extra sobre el sueldo habitual, proporcional a las horas trabajadas.

PUEDES VER: Un país de Sudamérica construye un domo gigante para dominar el mundo del cobre con más de US$4.300 millones: operaría desde 2027

lr.pe

¿Qué días festivos tiene el segundo semestre del 2026 en Colombia?

El calendario oficial del país contempla ocho fiestas nacionales entre julio y diciembre de este año.

  • Lunes 20 de julio: Día de la Independencia. Es fiesta nacional y genera puente del sábado 18 al lunes 20.
  • Viernes 7 de agosto: Batalla de Boyacá. Conmemora una fecha histórica clave de la independencia colombiana.
  • Lunes 17 de agosto: Asunción de la Virgen. Festividad religiosa trasladada al lunes.
  • Lunes 12 de octubre: Día de la Raza, también referido en Colombia como fecha de diversidad étnica y cultural.
  • Lunes 2 de noviembre: Todos los Santos. Celebración religiosa que permite descanso extendido.
  • Lunes 16 de noviembre: Independencia de Cartagena. Fiesta nacional trasladada al lunes.
  • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción. Día festivo de tradición católica.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad. Último feriado nacional del año.
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
China revela una tabla de cocina inteligente que calienta tus platos solo en 10 segundos mientras cortas los alimentos

China revela una tabla de cocina inteligente que calienta tus platos solo en 10 segundos mientras cortas los alimentos

LEER MÁS
China presenta una lavadora de 3 tambores para prendas distintas a la vez y sin mezclarlas por menos de US$700

China presenta una lavadora de 3 tambores para prendas distintas a la vez y sin mezclarlas por menos de US$700

LEER MÁS
Argentina logra traer de vuelta a un mamífero extinto hace 110 años en esta importante región

Argentina logra traer de vuelta a un mamífero extinto hace 110 años en esta importante región

LEER MÁS
Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

LEER MÁS
Ciudad europea premiará a turistas que usen bicicleta, recojan basura y más hasta el 14 de junio: paseos gratis, restaurantes y museos

Ciudad europea premiará a turistas que usen bicicleta, recojan basura y más hasta el 14 de junio: paseos gratis, restaurantes y museos

LEER MÁS
¿Sabías que estas personas sí pueden subir a los brazos del Cristo Redentor? Así es la famosa maravilla en Sudamérica por dentro

¿Sabías que estas personas sí pueden subir a los brazos del Cristo Redentor? Así es la famosa maravilla en Sudamérica por dentro

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

Las 2 ciudades de América Latina entre las mejores del mundo en arte y cultura en 2026: superan a Atenas y El Cairo

LEER MÁS
China presenta un moderno televisor de 135 pulgadas que se dobla en 5 partes para facilitar su transporte e instalación en casa

China presenta un moderno televisor de 135 pulgadas que se dobla en 5 partes para facilitar su transporte e instalación en casa

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025