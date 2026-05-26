Colombia tendrá 3 fines de semana largos en junio 2026: qué días son feriados y no se trabaja por ley

Esos días son parte de las 18 fiestas nacionales anuales en Colombia, gracias a la Ley 51 de 1983, que asegura descansos remunerados para empleados públicos y privados. | Ilustración con IA/ChatGPT

Esos días son parte de las 18 fiestas nacionales anuales en Colombia, gracias a la Ley 51 de 1983, que asegura descansos remunerados para empleados públicos y privados. | Ilustración con IA/ChatGPT

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Junio del 2026 se perfila como uno de los meses con mayor acumulación de descansos remunerados en Colombia. El calendario oficial del Ministerio de Hacienda contempla 18 fiestas nacionales anuales, muchas de ellas vinculadas a festividades religiosas y cívicas que permiten prolongar el reposo laboral mediante el traslado de fechas.

Este beneficio surge de la Ley 51 de 1983, denominada Ley Emiliani, la cual ampara tanto a empleados públicos como privados. La normativa estipula textualmente que "todos los trabajadores (...) tienen derecho al descanso remunerado" y regula cuáles conmemoraciones se desplazan al lunes posterior con el objetivo de estructurar fines de semana largos.

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¿Qué días son festivos en Colombia este mes y cuál es el pago por trabajarlos?

El calendario oficial del Ministerio de Hacienda detalla tres jornadas de descanso obligatorio durante junio del 2026: el lunes 8 (Corpus Christi), el lunes 15 (Sagrado Corazón de Jesús) y el lunes 29 (San Pedro y San Pablo). Estas fechas constituyen fiestas nacionales con efectos laborales y administrativos en todo el territorio colombiano.

El origen de esos fines de semana largos radica en la Ley Emiliani. El artículo 1 de dicha normativa dispone que cuando estas solemnidades no coincidan con un lunes, "se trasladarán al lunes siguiente"; asimismo, si ocurren un domingo, el reposo remunerado pasa igualmente a la jornada del lunes.

Asimismo, la Ley 2466 de 2025 modificó el artículo 179 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual establece que las labores en jornadas de descanso obligatorio o de fiesta se remuneran con un "recargo del 100% sobre el salario ordinario", implementado de forma gradual. Por lo tanto, para los tres lunes festivos de junio rige la tasa previa al incremento de julio: 80% extra sobre el sueldo habitual, proporcional a las horas trabajadas.

¿Qué días festivos tiene el segundo semestre del 2026 en Colombia?

El calendario oficial del país contempla ocho fiestas nacionales entre julio y diciembre de este año.