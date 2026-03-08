La MOE reporta un aumento de amenazas en 376 municipios para los comicios. Foto: X/@DirectorPolicia

La MOE reporta un aumento de amenazas en 376 municipios para los comicios. Foto: X/@DirectorPolicia

La Policía Nacional de Colombia reportó la captura de ‘La Jota’, Juan Gabriel Vera Fernández, identificado como hermano de alias Iván Mordisco, líder de las disidencias de las FARC. El hecho se dio en el municipio de Falán, Tolima, durante la jornada electoral que elegirá al Senado y Cámara de Representantes.

“De acuerdo con las autoridades, sería el responsable de coordinar homicidios selectivos contra firmantes de paz, y estaría vinculado al asesinato de Ángel Cediel Ordóñez Sandoval, ocurrido el 17 de enero de 2026”, indicó el general Willian Oswaldo Rincón Zambrano, director de la institución.

TE RECOMENDAMOS TIPOS DE MAGIA: BLANCA, NEGRA Y ROJA — MITOS, RIESGOS Y VERDADES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

La autoridad también mencionó que el detenido, presuntamente, se encargaba “del abastecimiento logístico, material de intendencia y equipos de alta tecnología para esta estructura criminal”.

PUEDES VER: Autoridades de Colombia ordenan retirar más de 100 marcas de esmalte de uñas por posibles riesgos sanitarios

Movimiento contra el grupo guerrillero

Los representantes de Gobierno señalaron que la captura es un golpe directo al círculo cercano de Néstor Gregorio Vera Fernández. Según indicaron, esto deja al descubierto los vínculos familiares que forman parte y sostienen la cadena de mando en el Estado Mayor Central.

Se reiteró que continuarán con las operaciones contra las estructuras criminales responsables de hechos de violencia en distintas regiones de la nación. “Quien atenta contra la vida de un colombiano, lo hace contra todo el país”, afirmó Rincón al confirmar el operativo.

Acciones contra los comicios

De acuerdo con el más reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), el número de municipios con algún nivel de amenaza pasó de 319 en 2022 a 376 en 2026.

El reporte revela que la situación implica que el 34% de las localidades enfrenta actualmente riesgos que podrían afectar el desarrollo de las elecciones, lo que representa un incremento del 17,9% frente a la anterior.

Del total de territorios identificados, 125 registran riesgo medio, 106 alto y 145 extremo. Estos últimos se distribuyen en 23 departamentos colombianos, con una mayor concentración de alertas en Cauca y Antioquia.

También se señala un aumento significativo en la presencia de formaciones armadas. Según la MOE, la cantidad de integrantes de grupos violentos —entre frentes armados y redes de apoyo— pasó de 15.120 en 2022 a 27.121 en 2026, casi el doble en apenas cuatro años.