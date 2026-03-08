HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Capturan al hermano de Iván Mordisco, líder de las disidencias de las FARC, en Colombia durante la jornada electoral

El general Rincón destacó que ‘La Jota’ coordinaba homicidios selectivos contra excombatientes y estaba vinculado al asesinato de Ángel Cediel en 2026, un golpe a la estructura de las FARC.

La MOE reporta un aumento de amenazas en 376 municipios para los comicios. Foto: X/@DirectorPolicia
La MOE reporta un aumento de amenazas en 376 municipios para los comicios. Foto: X/@DirectorPolicia

La Policía Nacional de Colombia reportó la captura de ‘La Jota’, Juan Gabriel Vera Fernández, identificado como hermano de alias Iván Mordisco, líder de las disidencias de las FARC. El hecho se dio en el municipio de Falán, Tolima, durante la jornada electoral que elegirá al Senado y Cámara de Representantes.

“De acuerdo con las autoridades, sería el responsable de coordinar homicidios selectivos contra firmantes de paz, y estaría vinculado al asesinato de Ángel Cediel Ordóñez Sandoval, ocurrido el 17 de enero de 2026”, indicó el general Willian Oswaldo Rincón Zambrano, director de la institución.

TE RECOMENDAMOS

TIPOS DE MAGIA: BLANCA, NEGRA Y ROJA — MITOS, RIESGOS Y VERDADES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

La autoridad también mencionó que el detenido, presuntamente, se encargaba “del abastecimiento logístico, material de intendencia y equipos de alta tecnología para esta estructura criminal”.

PUEDES VER: Autoridades de Colombia ordenan retirar más de 100 marcas de esmalte de uñas por posibles riesgos sanitarios

lr.pe

Movimiento contra el grupo guerrillero

Los representantes de Gobierno señalaron que la captura es un golpe directo al círculo cercano de Néstor Gregorio Vera Fernández. Según indicaron, esto deja al descubierto los vínculos familiares que forman parte y sostienen la cadena de mando en el Estado Mayor Central.

Se reiteró que continuarán con las operaciones contra las estructuras criminales responsables de hechos de violencia en distintas regiones de la nación. “Quien atenta contra la vida de un colombiano, lo hace contra todo el país”, afirmó Rincón al confirmar el operativo.

Acciones contra los comicios

De acuerdo con el más reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), el número de municipios con algún nivel de amenaza pasó de 319 en 2022 a 376 en 2026.

El reporte revela que la situación implica que el 34% de las localidades enfrenta actualmente riesgos que podrían afectar el desarrollo de las elecciones, lo que representa un incremento del 17,9% frente a la anterior.

Del total de territorios identificados, 125 registran riesgo medio, 106 alto y 145 extremo. Estos últimos se distribuyen en 23 departamentos colombianos, con una mayor concentración de alertas en Cauca y Antioquia.

También se señala un aumento significativo en la presencia de formaciones armadas. Según la MOE, la cantidad de integrantes de grupos violentos —entre frentes armados y redes de apoyo— pasó de 15.120 en 2022 a 27.121 en 2026, casi el doble en apenas cuatro años.

Notas relacionadas
Ecuador destruye campo de entrenamiento de las FARC con apoyo de Estados Unidos en la frontera con Colombia

Ecuador destruye campo de entrenamiento de las FARC con apoyo de Estados Unidos en la frontera con Colombia

LEER MÁS
Ecuador captura a 9 integrantes disidentes de las FARC en la frontera con Colombia y decomisa "arsenal de alto poder"

Ecuador captura a 9 integrantes disidentes de las FARC en la frontera con Colombia y decomisa "arsenal de alto poder"

LEER MÁS
Al menos 20 muertos habría dejado enfrentamientos entre disidencias de las FARC: Ejército colombiano investiga los hechos

Al menos 20 muertos habría dejado enfrentamientos entre disidencias de las FARC: Ejército colombiano investiga los hechos

LEER MÁS
Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

LEER MÁS
Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

LEER MÁS
Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Israel amenaza con una persecución contra el sucesor de Alí Jamenei en medio de la incógnita por el reemplazo en Irán

Israel amenaza con una persecución contra el sucesor de Alí Jamenei en medio de la incógnita por el reemplazo en Irán

LEER MÁS
Autoridades de Colombia ordenan retirar más de 100 marcas de esmalte de uñas por posibles riesgos sanitarios

Autoridades de Colombia ordenan retirar más de 100 marcas de esmalte de uñas por posibles riesgos sanitarios

LEER MÁS
Noruega califica de "acto de terrorismo" explosión en la embajada de Estados Unidos en Oslo

Noruega califica de "acto de terrorismo" explosión en la embajada de Estados Unidos en Oslo

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Full day Spa para uno o dos con masajes y más

Q Spa & Wellness

Full day Spa para uno o dos con masajes y más

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor HOY, 8 de marzo, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Tras alza de precios del GLP, Minjus advierte que especulación es un delito que se castiga con 8 años de cárcel

Noruega califica de "acto de terrorismo" explosión en la embajada de Estados Unidos en Oslo

Mundo

Noruega califica de "acto de terrorismo" explosión en la embajada de Estados Unidos en Oslo

Israel amenaza con una persecución contra el sucesor de Alí Jamenei en medio de la incógnita por el reemplazo en Irán

Oriente Medio: A una semana de la guerra contra Irán

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tras alza de precios del GLP, Minjus advierte que especulación es un delito que se castiga con 8 años de cárcel

Jorge Nieto Montesinos: ¿quién es el candidato presidencial del partido del Buen Gobierno?

Elecciones 2026: 51 candidatos con sentencias por violencia familiar buscan llegar al Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025