Japón desafía los límites del transporte con un tren bala que flota sobre las vías gracias a potentes imanes superconductores

Japón se posiciona como líder en innovación ferroviaria con el desarrollo del tren bala Maglev, que levita sobre las vías gracias a imanes superconductores. | Foto: Dall-E

Japón se posiciona como líder en innovación ferroviaria con el desarrollo del tren bala Maglev, que levita sobre las vías gracias a imanes superconductores. | Foto: Dall-E

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Japón volvió a colocarse a la vanguardia de la innovación ferroviaria con el desarrollo de un tren bala que levita sobre las vías mediante potentes imanes superconductores. Se trata del sistema Maglev, una tecnología capaz de eliminar el contacto físico con los rieles y alcanzar velocidades extraordinarias que hasta hace poco parecían reservadas a la aviación.

Gracias a este sistema de levitación magnética, un prototipo japonés logró alcanzar los 603 km/h, convirtiéndose en uno de los trenes más rápidos jamás construidos. El avance promete revolucionar la movilidad terrestre al reducir drásticamente los tiempos de traslado entre grandes ciudades y redefinir el futuro del transporte ferroviario de alta velocidad.

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¿Cómo funciona el tren que flota sobre las vías sin tocarlas?

A diferencia de los trenes convencionales, el Maglev no se desplaza sobre ruedas una vez que supera cierta velocidad. Su funcionamiento se basa en un sistema de suspensión electrodinámica que utiliza imanes superconductores y bobinas metálicas instaladas en la infraestructura. Cuando el convoy alcanza aproximadamente los 150 km/h, la fuerza magnética lo eleva unos centímetros por encima de la vía.

Al mantenerse suspendido, el tren elimina prácticamente la fricción con el suelo, uno de los principales límites mecánicos de los sistemas ferroviarios tradicionales. Esto le permite desplazarse con mayor rapidez, estabilidad y menor vibración. Además, la tecnología mantiene al vehículo centrado durante el recorrido, ofreciendo un viaje más silencioso y preciso.

El proyecto que busca transformar los viajes de larga distancia en Japón

Esta tecnología será aplicada en la futura línea Chuo Shinkansen, que conectará Tokio con Nagoya y posteriormente con Osaka. El objetivo es reducir el trayecto entre Tokio y Osaka a alrededor de una hora, mejorando incluso algunos tiempos del transporte aéreo entre ambas ciudades.

Aunque su implementación supone enormes desafíos técnicos y económicos por el alto costo de construcción y la infraestructura especializada, el proyecto apunta a transformar el transporte de larga distancia en Japón.