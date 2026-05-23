Científicos descubren en Japón una capa geológica que muestra el impacto del asteroide que extinguió a los dinosaurios

Imagen de un cráter en Arizona resultado del impacto de un meteorito de 50 m. Foto: Dr. Dale Nations, AZGS

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Investigadores de la Universidad de Tohoku anunciaron el hallazgo de una capa sedimentaria que evidencia la colisión del asteroide vinculada con la extinción de los dinosaurios. Este es el primer ejemplo confirmado químicamente en Hokkaido, una de las islas de Japón.

Hace aproximadamente 66 millones de años, el asteroide Chicxulub impactó la península de Yucatán, en México, y provocó tsunamis masivos e incendios forestales en la Tierra. Se cree que las nubes de polvo bloquearon la luz solar y enfriaron el planeta, lo que causó la extinción de muchas especies, incluidos dinosaurios y amonites. El estudio fue publicado en Communications Earth & Environment.

Más de una década de análisis

Desde 2013, los científicos estudiaron el Grupo Nemuro, una formación geológica marina del Cretácico tardío al Paleógeno temprano, ubicada en el este de Hokkaido. En una lutita de un afluente del río Kawaruppu, en la ciudad de Urahoro, los investigadores encontraron una capa relativamente rica en elementos del grupo del platino, como iridio y osmio.

En esta imagen se puede observar la capa geológica que marca el límite K-Pg entre los períodos Cretácico y Paleógeno. Foto: Universidad de Tohoku

Estos elementos son escasos en la corteza terrestre, pero abundan en los asteroides, y se cree que se dispersaron por la atmósfera y los océanos tras el impacto en Yucatán.

Mediante la datación radiométrica de ceniza volcánica y otros métodos, los investigadores confirmaron que la capa corresponde al límite Cretácico-Paleógeno (límite K-Pg), que marca la transición entre el período Cretácico, cuando los dinosaurios prosperaron, y el Paleógeno temprano, después de su extinción.

Debido a que la capa recién identificada es más gruesa que los ejemplos encontrados en otros lugares, podría permitir un análisis de alta precisión de los cambios ambientales que ocurrieron en escalas de aproximadamente 100 años.

'Si logramos determinar qué cambios ambientales se produjeron en la región del Pacífico Noroccidental —la zona más alejada del epicentro y menos afectada por los tsunamis—, podremos comprender mejor las consecuencias globales. Se trata de un descubrimiento de gran relevancia internacional', dijo el profesor de geología Reishi Takashima.