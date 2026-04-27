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Iván Cepeda lidera intención de voto en Colombia rumbo a elecciones presidenciales de mayo

Un sondeo de Invamer reveló que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, alcanzó su mejor registro en campaña. En tanto, la derecha se divide entre dos aspirantes.

La encuesta presidencial en Colombia coloca a Iván Cepeda como favorito para 2026, con un 44,3% de intención de voto, según Invamer. Foto: AFP
La encuesta presidencial en Colombia coloca a Iván Cepeda como favorito para 2026, con un 44,3% de intención de voto, según Invamer. Foto: AFP | AFP
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La más reciente encuesta presidencial en Colombia ubica a Iván Cepeda como favorito para las elecciones de 2026 con el 44,3% de la intención de voto, según un estudio de Invamer divulgado por Noticias Caracol y Blu Radio. El candidato del Pacto Histórico registra su mejor resultado de campaña y amplía la distancia ante sus competidores a pocas semanas de la votación del 31 de mayo.

El estudio, realizado entre el 15 y el 24 de abril con más de 3.800 encuestados, muestra que Cepeda creció 7,2 puntos en comparación con febrero. En contraste, el voto en blanco alcanza el 4,8%, mientras otros aspirantes no superan el 4%.

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Derecha se disputa segundo lugar con De la Espriella y Valencia

El segundo puesto en la intención de voto lo ocupa Abelardo de la Espriella con el 21,5%, seguido de cerca por Paloma Valencia, quien logra el 19,8% y registra el mayor crecimiento entre los candidatos. Ambos representan sectores de derecha y concentran la disputa por el paso a una eventual segunda vuelta.

Más atrás aparecen Claudia López con el 3,6% y Sergio Fajardo con el 2,5%, lo que evidencia una menor presencia del centro en esta contienda. Otros nombres incluidos en el sondeo presentan cifras marginales por debajo del 2%.

Las reacciones dentro del Pacto Histórico reflejan optimismo, aunque con llamados a mantener el ritmo de campaña. Camilo Romero afirmó en redes sociales: “Si reforzamos estas cinco semanas, ganamos en primera vuelta”. En la misma línea, la representante Mafe Carrascal advirtió: “No podemos bajar la guardia”.

Escenarios de balotaje favorecen al oficialismo

Los datos de la encuesta Invamer indican que Cepeda mantiene ventaja en todos los escenarios de segunda vuelta. Ante Abelardo de la Espriella obtendría el 54,6%, en tanto su rival alcanzaría el 42,6%. En un eventual enfrentamiento con Paloma Valencia, el margen se reduce, pero el candidato del partido de gobierno conservaría la delantera con 51,2% frente a 46,6%.

En un escenario con Sergio Fajardo, el aspirante del Pacto Histórico ampliaría su ventaja hasta el 59,8%, mientras que el aspirante de centro conseguiría el 36,4%.

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Desaprobación de Petro sube al 48,9% a un mes de comicios

El sondeo también midió la imagen de Gustavo Petro en medio de la campaña. La desaprobación del mandatario alcanza el 48,9%, frente a un 47,3% de aprobación. Este indicador refleja un leve aumento en la percepción negativa respecto a febrero.

En contraste, la Registraduría Nacional del Estado Civil mantiene una alta favorabilidad con 69,7%, pese a las presiones políticas y el contexto electoral.

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