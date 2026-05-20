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Xi Jinping y Vladimir Putin condenaron a EE.UU. por la llamada 'Cúpula Dorada' y su política nuclear "irresponsable"

Los líderes de China y Rusia firmaron declaraciones sobre cooperación estratégica y energética, pero no hubo avances en el gasoducto Power of Siberia 2.

El mandatario chino subrayó que la cooperación energética y la conectividad de recursos. Foto: AFP.
El mandatario chino subrayó que la cooperación energética y la conectividad de recursos. Foto: AFP.
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En un comunicado conjunto, los presidentes Xi Jinping y Vladimir Putin afirmaron que el proyecto estadounidense, que incluye interceptores terrestres y sistemas espaciales, representa una amenaza para la estabilidad estratégica mundial. Además, criticaron la expiración del tratado de control de armas Nuevo START, sin que EE. UU. propusiera una extensión.

La reunión se realizó en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, con una ceremonia que incluyó guardia de honor, salva de cañones y niños agitando banderas de ambos países. Xi destacó “la confianza política mutua” y la coordinación estratégica con Rusia, mientras Putin calificó la relación de “nivel sin precedentes”, especialmente en el ámbito económico, pese a los factores externos adversos.

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Cooperación estratégica entre China y Rusia

Durante el encuentro, Xi y Putin firmaron declaraciones conjuntas sobre fortalecimiento de la cooperación estratégica integral y promoción de un orden mundial multipolar.

Sin embargo, no se registraron avances significativos sobre el gasoducto Power of Siberia 2, un proyecto clave de 2.600 km que transportará gas ruso hacia China. Los detalles de precios y calendario siguen pendientes y podrían prolongarse por años.

El mandatario chino subrayó que la cooperación energética y la conectividad de recursos deben ser pilares de la relación bilateral, mientras Putin reiteró que Rusia mantiene su papel como proveedor estable de energía, en un contexto marcado por tensiones en el Golfo Pérsico y bloqueos en rutas marítimas.

Contexto internacional

La cumbre se produce días después de la visita de Donald Trump a Beijing y en medio de conflictos en Ucrania, tensiones en Oriente Medio y disputas comerciales globales. Xi instó a la negociación para evitar la reanudación de hostilidades en la región del Golfo y destacó la importancia de un sistema de gobernanza global “más justo y razonable”.

China mantuvo su posición ambigua sobre la guerra en Ucrania, defendiendo la soberanía de todos los países y reconociendo las “preocupaciones legítimas de seguridad” de Rusia. Ambos líderes coincidieron en que la estabilidad mundial enfrenta riesgos de fragmentación y retroceso hacia la ley de la selva, según la declaración del Kremlin.

Relaciones económicas

Desde la invasión rusa a Ucrania en 2022, las exportaciones de energía rusa hacia China han aumentado significativamente. A fines de 2025, China se convirtió en el principal comprador de petróleo y carbón ruso y el segundo receptor de gas por gasoducto.

No obstante, la relación comercial muestra asimetrías: mientras China representa más de un tercio de las importaciones rusas, Rusia tiene un peso menor en el comercio exterior chino.

La cumbre coincidió con el 30.º aniversario de la asociación estratégica entre ambos países y con el 25.º aniversario del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación, ratificando décadas de cooperación política y económica.

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