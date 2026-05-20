Corte de Tumbes culmina con éxito jornada por derechos de menores
El presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Otto Verapinto Márquez, culminó la Jornada Extraordinaria de Justicia y Derechos para Niñas, Niños y Adolescentes.
El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Dr. Otto Verapinto Márquez, junto a su gran equipo técnico, culminaron con éxito rotundo la Jornada Extraordinaria de Justicia y Derechos para Niñas, Niños y Adolescentes (NNA).
Gracias a este importante esfuerzo, se obtuvieron resultados muy positivos, reafirmando nuestro compromiso inquebrantable de garantizar el acceso a la justicia y proteger los derechos de los más vulnerables.
La institución continúa trabajando por una justicia más humana y cercana.