Corte de Tumbes culmina con éxito jornada por derechos de menores

Este evento reafirma el compromiso de garantizar el acceso a la justicia y proteger los derechos de la infancia. Fuente: difusión.

Este evento reafirma el compromiso de garantizar el acceso a la justicia y proteger los derechos de la infancia. Fuente: difusión.

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El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Dr. Otto Verapinto Márquez, junto a su gran equipo técnico, culminaron con éxito rotundo la Jornada Extraordinaria de Justicia y Derechos para Niñas, Niños y Adolescentes (NNA).

​Gracias a este importante esfuerzo, se obtuvieron resultados muy positivos, reafirmando nuestro compromiso inquebrantable de garantizar el acceso a la justicia y proteger los derechos de los más vulnerables.

La institución continúa trabajando por una justicia más humana y cercana.