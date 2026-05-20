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Tanqueta de la ONU provoca aparatoso choque en Chorrillos: blindado destruye auto y derriba postes

Una recicladora tuvo que correr para evitar ser atropellada por el vehículo que perdió el control. El conductor, un integrante del Ejército Peruano, indicó que sufrió una falla mecánica en los frenos.

Un vehículo blindado de las Naciones Unidas protagonizó un accidente en Chorrillos, al impactar contra dos autos y un poste. No se registran heridos graves.
Un vehículo blindado de las Naciones Unidas protagonizó un accidente en Chorrillos, al impactar contra dos autos y un poste. No se registran heridos graves. | Difusión
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Un vehículo blindado de las Naciones Unidas protagonizó un aparatoso accidente de tránsito la mañana de este miércoles 20 de mayo en el distrito de Chorrillos, luego de impactar contra dos vehículos particulares y un poste de alumbrado público en el cruce de las avenidas El Sol y Los Lirios.

La emergencia fue reportada alrededor de las 7.16 a. m. y movilizó a dos unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que llegaron hasta la zona para atender posibles heridos y apoyar en las labores de retiro del blindado.

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Militar conducía blindado

De acuerdo con las primeras versiones recogidas por personal de Serenazgo, el vehículo blindado, de color blanco y perteneciente a las Naciones Unidas, era conducido por un integrante del Ejército Peruano. El chofer habría indicado que la unidad sufrió una falla mecánica relacionada con el sistema de frenos.

Producto del impacto, dos automóviles particulares terminaron con daños materiales, mientras que un poste de alumbrado público quedó afectado tras el choque. Imágenes difundidas desde el lugar muestran la magnitud del accidente y los daños ocasionados por el vehículo militar.

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Trabajadora de Chorrillos casi fue atropellada

Una de las afectadas, identificada como María Milagros Jara, señaló que se encontraba dentro de su vivienda cuando escuchó el fuerte estruendo provocado por el impacto. Asimismo, una recicladora que transitaba cerca de la zona contó que tuvo que correr para evitar ser alcanzada por el blindado.

Hasta el lugar también llegaron efectivos policiales y personal de emergencia para asegurar el área y realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades investigan las causas exactas del accidente y evalúan los daños ocasionados por la unidad blindada.

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