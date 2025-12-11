Conoce a los artistas globales más populares de TikTok este 2025: KATSEYE, ENHYPEN y Bad Bunny lideran el ranking

TikTok reveló, además, que 'Pretty Little Baby' de Connie Francis fue la canción más viral del año. | Foto: KATSEYE / Bad Bunny | Composición: LR

TikTok dio a conocer a los mejores artistas globales de la plataforma este 2025. KATSEYE, grupo femenino de HYBE, lidera el ranking junto a los artistas Alan Arrieta, ENHYPEN, Bad Bunny y Stray Kids. De igual manera, reveló las canciones más virales del año, los artistas más guardados, las tendencias del 2025, entre otras listas.

KATSEYE lidera ranking de mejores artistas en TikTok

Acorde a un listado publicado recientemente por TikTok, el Artista Global del Año en la plataforma es KATSEYE, grupo multicultural femenino bajo el sello de Geffen Records y HYBE, que maneja a artistas como BTS, Seventeen y TXT. Actualmente, cuenta con más de 15 millones de seguidores en la plataforma, 30 mil millones de visualizaciones y 12 millones de creaciones con sus canciones solo este año.

KATSEYE se viralizó en TikTok por sus éxitos ‘Gnarly’, ‘Gabriela’ y tendencias de baile como ‘Milkshake’ de Kelis para su colaboración con la marca de ropa GAP. Artistas coreanos, de otros países y fanáticos alrededor del mundo se sumaron a las tendencias del grupo que recientemente había sido nominado a dos Premios Grammy.

A continuación presentamos el Top 10 de Mejores Artistas Globales del 2025, de los que destacan, además del grupo de HYBE, Bad Bunny, Lady Gaga y Ariana Grande:

Top 10 Mejores Artistas Globales del 2025 en TikTok. | Foto: TikTok

Otras listas presentadas por TikTok este 2025

De igual manera, TikTok indicó que, a más de seis décadas posteriores a su lanzamiento original en 1962, ‘Pretty Little Baby’ de Connie Francis encabezó la lista de las canciones más virales del año en la plataforma. Ha sido utilizada casi 30 millones de veces y ha acumulado 68.600 millones de visualizaciones.

La artista más guardada del 2025 alrededor del mundo fue Taylor Swift, la canción más guardada fue ‘back to friends’ de sombr, el álbum más guardado fue ‘Close To What’ de Tate McRae, la tendencia musical del año fue ‘Anxiety’ de Doechii y la compositora del año fue EJAE, por ‘Golden’ de ‘KPop Demon Hunters’.